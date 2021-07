Jennifer Aniston es una de las actrices más famosas y admiradas de Hollywood, y es que no solo tiene un gran talento, sino que se mantiene muy bien a sus 52 años.

La recordada Rachel de Friends tiene un estilo único, y luce como de 30 a su edad, convirtiéndose en toda una inspiración y ejemplo para las demás mujeres.

Y todo es gracias a sus trucos de belleza, en los que generalmente no implican tener mucho dinero, y todas podemos seguir.

Por eso, te compartimos cuáles son sus secretos de belleza para que los sigas sin importar tu edad.

Secretos de belleza de Jennifer Aniston para lucir radiante a sus 52 años

Tomar mucha agua

Hidratarse es muy importante, y aunque parezca algo obvio muchas veces nos olvidamos de tomar agua, y es algo que Jennifer Aniston sabe muy bien.

Por eso, la actriz consume lo recomendado, dos litros y medio de agua al día, lo que la ayuda a mantener una piel brillante, y eliminar toxinas.

“Como este es el único cuerpo que tenemos, tenemos que ser realmente buenos y conscientes de lo que comemos y cómo cuidamos a nuestra piel. Hidratarnos con agua, es muy importante para lograr ese brillo extra”, dijo la actriz en una entrevista a Vogue US.

Bloqueador solar y cremas para manos

El bloqueador es muy importante para Jennifer, y la ayuda a mantener su piel hermosa a su edad, al igual que las cremas de manos.

La celebridad no sale sin su bloqueador, e incluso lo aplica mientras está en casa, pues la protege de la luz azul de televisores, celulares, y tablets.

“Lo traigo en mi coche, en mi bolso, en la alberca, en la cocina, en el cuarto, en el baño. En todos lados. Así como mi crema de manos. Cremas y bloqueador todo el tiempo”, confesó.

No ser adicta al celular

La actriz evita estar pendiente de su celular todo el tiempo, y aunque no lo creas, esto la ayuda a mantenerse radiante.

“No veo la pantalla de mi teléfono durante las primeras horas luego de despertarme. La diferencia que esto hace en mi mente impacta sobre el resto del día”.

Y es que gracias a eso se toma tiempo para estar con ella misma, ejercitarse, pasear a sus perros, y hacer miles de cosas, y no pierde ese valioso tiempo mirando su celular.

Ayuno intermitente

La celebridad practica el ayuno intermitente, un método que está de moda y es muy efectivo, pues ayuda a mantener una figura estilizada.

Consiste en ayunar durante 16 horas y luego comer durante las 8 horas siguientes, claramente consume alimentos saludables como aguacate, salmón, avena, huecos, y agua caliente con jugo de un limón.

“Hago ayunos intermitentes, entonces no como nada por la mañana. He notado una gran diferencia cuando no como algo sólido por 16 horas. T cuerpo te escucha”, dijo la actriz.

Más de este tema

Jennifer Aniston luce rejuvenecida y moderna en look de jeans a sus 52

Así es como Jennifer Aniston mantiene un abdomen plano a sus 52 años

Jennifer Aniston tiene el look “total black” más elegante para mujeres de 50

Te recomendamos en video