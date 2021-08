Mira por qué Tory es uno de los personajes que pocos comprenden en “Cobra Kai”

Cuántas temporadas tendrá Cobra Kai sigue siendo un enigma para la fiel fanaticada que está emocionada ante el estreno del trailer oficial de la próxima entrega que el próximo mes de diciembre estará de regreso al catálogo de entretenimiento de Netflix para mostrar las más rudas batallas en defensa de los dojos, así como los personajes favoritos de la fiel audiencia de esta serie que honra a la emblemática “Karate Kid”.

Sin embargo, pese a que hay mucha expectativa ante lo que será la cuarta temporada, también se ha incrementado el interés en una de sus figuras juveniles que el público no ha aceptado muy bien, ya que es una de las antagonistas más cuestionadas, pues ella sigue al pie de la letra los planes más mal intencionados de su mentor Jhon Kresee que solo busca desestabilizar al alumnado del Cobra Kai dojo.

Cuántas temporadas tendrá Cobra Kai y por qué el personaje de Tory es tan incomprendido en esta historia

Esta chica considerada también como incomprendida lleva por nombre Tory y es interpretada por la actriz Peyton List quien se ha sabido destacar en esta historia que refleja además de la pasión y entrega hacía las artes marciales, el valor de la amistad y cómo salir adelante ante las adversidades y presiones sociales. Razones de sobra que le impiden a esta chica avanzar y ser calificada como una de las más peligrosas debido a poseer un mentor que no tiene una buena fama y que es considerado el enemigo de todo.

De ahí que, aquí te presentamos algunos aspectos que hacen que Tory no tenga una de las mejores participaciones en esta serie:

Posee una vida complicada: Esta chica de apenas 16 años ha tenido que afrontar con la crianza de su madre enferma y que no posee los recursos para mantener de forma estable a la familia. Además, ha tenido que lidiar con acosadores que le ofrecen dinero a cambio de favores sexuales. Esta constante hizo que sintiera interés por aprender las tácticas más rudas para defenderse de todo aquel que quiera abusar de ella y su integridad.

Tiene como mentor a Kresse: Jhon ha sido su mano amiga en la trama, pues él recurrió a su táctica de ubicar a los jóvenes más necesitados con la finalidad de formarlos para que además de aprender a defenderse por sí solos, puedan apoyarlo a él ante sus enemigos. Con esto Tory ha creado una imagen de que es fuerte, fría y calculadora como este hombre que solo busca conflictos por doquier. Esto la hace ser poco confiable ante el resto que huye de este personaje.

Canaliza sus problemas con el Karate: Sus emociones inestables suelen repercutir en sus acciones, es decir, suele ser una chica muy volátil que no mide las consecuencias de sus actos, tanto que no duda en hacer uso de las artes marciales para defenderse con violencia y no con la responsabilidad que conlleva esta filosofía. Además, arrastra muchos conflictos internos que no sabe drenar sino con golpes y estrategias “sucias” aprendidas por Kresee.

Es la enemiga de Sam: Como en toda historia, debe existir un personaje de peso que le de color a la trama y genere un contraste de ego, emociones y actitudes destacadas. Eso es Tory, la eterna rival de Samantha LaRusso, la chica que todos aman, que es popular y que posee una personalidad dócil, pero que cuando se siente amenazada demuestra quién es realmente.

Todas estas características han hecho de ella a una chica complicada, difícil de querer o aceptar, pues posee elementos en su personalidad que no ha logrado superar y que solo sabe enfrentar con violencia y es algo que debe modificar para encontrar paz y la aceptación, así como apoyo de sus seres queridos y entorno.

Te recomendamos en video: