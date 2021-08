Adamari López rompió el silencio sobre su relación con Toni Costa ¿Vuelven?

Sobre Adamari López se habla mucho sobre su pérdida de peso, sus nuevos atuendos, la veracidad de su proceso de transformación y por supuesto, la separación temporal de Toni Costa.

La boricua decidió dejar su hermetismo sobre estos temas y salir de una vez por todas a dar su versión de los hechos, además de explicar en qué estado se encuentra con el bailarín y si la reconciliación es un escenario posible.

La también actriz se sinceró sobre su estado amoroso.- Instagram @adamarilopezt.

“No sé, yo estoy en espera, no sé qué te pueda decir, este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas”, afirmó la presentadora a Chisme no like, citado por El Heraldo.

Adamari López no dio esperanzas sobre su regreso con Toni Costa

Esto, a pesar que durante julio ambos se dieron un descanso de sus rutinas para irse de viaje con su hija Alaia a la costa italiana en un especial viaje familiar.

Ahí demostraron que conservan una gran relación pero esto no es indicativo de que el amor y la comunión exista como pareja, por lo que siguen sin tener una fecha tope para decidir si su adiós fue definitivo.

La presentadora junto a su expareja en las vacaciones.- Instagram @adamarilopezt.

¿Toni tiene un nuevo amor?

Estas palabras de Adamari López sobre Toni Costa coinciden con rumores que han surgido en los últimos días cada vez que el instructor de Zumba aparece con otra mujer, ya sea una amiga o compañera de trabajo, indicando que ya tiene nueva pareja.

No obstante, ninguno de los dos ha iniciado una relación con otras personas ya que desean darle una oportunidad a su noviazgo, en beneficio de su hija de 6 años.

