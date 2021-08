El tenso encontrón entre Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas en “Me Late”: “El defensor de los rostros”

Un tenso momento fue el que protagonizaron Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida el pasado miércoles en Me Late, cuando se enfrentaron en una discusión. Todo ocurrió cuando el panel conversaba sobre el conflicto legal entre José Miguel Viñuela y José Miranda, el camarógrafo al que le cortó el pelo en el Mucho Gusto.

Sergio Rojas entregó una declaración desde el círculo cercano del animador, lo que inspiró a Daniel Fuenzalida a lanzar una broma en torno al tema. “Me dicen que José Miguel Viñuela no va a proponer ningún arreglo, porque él cree en su verdad. La única verdad que tiene en la mente Viñuela, es que el camarógrafo está aprovechándose de que él estaba muy aproblemado y urgido”, leyó el periodista.

En ese momento, el animador aludió a su colega calificándolo como “el defensor de los rostros”. “Te has transformado en un embajador de los rostros, una cosa impresionante”, comentó. “De dos semanas a esta parte defiendes a Julio César, a Viñuela, a Pancho Saavedra, a Martín Cárcamo. Rostros enemigos míos. Rostros no amigos míos. La hicieron de oro acercándose a Sergio Rojas, haciéndole la pata, diciéndole ‘bien Sergito’. La hicieron de oro porque nunca más van a ser criticados por el hombre más ácido de la televisión chilena“, agregó.

“Te has transformado en un embajador de los rostros”, señaló el animador – TV+

Sus palabras provocaron la molestia de Sergio Rojas, quien replicó inmediatamente. Sin embargo, Daniel Fuenzalida comenzó a aplaudir diciendo: “muy bien los animadores, rompieron el Me Late. Lo hicieron“. Sergio Rojas intentó contestar, pero el animador señaló: “no, porque estás de embajador de toda la gente. ¿Tú creí que porque te hacen un WhatsApp ahí? Ya no es tu misma opinión“.

Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas tuvieron encontrón en pantalla

Tras la reacción del animador, Sergio Rojas le hizo una pregunta. “¿Cuando yo te he tenido que defender a ti… he defendido a Daniel Fuenzalida o lo que considero que es correcto?“, dijo, a lo que su colega contestó: “Lo que consideras que es correcto“

“Con eso, es la mejor respuesta que te puedo entregar”, se defendió Sergio Rojas. “Tu opinión ha ido cambiando“, insistió Daniel Fuenzalida, provocando la molestia del periodista. “Que tú pongas en duda, que yo por amistad… Yo no soy amigo de ninguna de estas personas. A mí lo que me parece correcto, me parece correcto”, señaló este.

“Yo no soy amigo de ninguna de estas personas”, se defendió el periodista – TV+

“Lo que te estaba diciendo, en tono de broma, parece que te estás sobrepasando. No era tan grave… Lo que yo estoy diciendo es que los animadores supieron la clave“, explicó Daniel Fuenzalida, a lo que Sergio Rojas contestó: “Es absolutamente desmedido Daniel“.