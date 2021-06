“Creo que es una mierda lo que estás haciendo”: Polémica en “Me Late” por cobro de saludos de famosos

Un tenso momento fue el que se vivió el pasado lunes en el programa Me Late, cuando los panelistas hablaron sobre los famosos que cobran por saludos a través de una plataforma web, cuya parte de las ganancias van dirigidas a una fundación. Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas se mostraron en contra de esta situación, cuestionando el porcentaje de ganancias que pueden recibir por un saludo.

Cabe señalar que en el sitio web aparecen figuras como Álvaro Rudolphy, María Luisa Godoy, Ignacia Allamand, Yann Yvin, Eduardo de la Iglesia, Pablo Mackenna, María Jimena Pereyra, entre muchos otros. También aparece el periodista Luis Sandoval, quien inició la conversación en torno al tema en el espacio de TV+.

“Yo mando saludos pagados, aparte, pero…“, dijo en un comienzo, a lo que Sergio Rojas contestó: “Viste que ahora hay que pagarle para que de un saludo”. “¿Te tienen que pagar por un saludo? ¿Cómo es eso?“, preguntó Daniel Fuenzalida.

“Me Late” y cobro de saludos de famosos – TV+

Luis Sandoval explicó que parte del cobro va destinado a una fundación. Sin embargo, Sergio Rojas se mostró incrédulo al respecto. “Sale con ese cuento de la fundación Lucho”, le dijo. Luego, los panelistas le preguntaron a su compañero cuánto dinero ha ganado mandando saludos, pero este evitó contestar.

Las insistencias se mantuvieron entre los miembros del programa, quienes le preguntaron cuánto cobra él por un saludo. “12 lucas”, comentó Sandoval. “De las 12 lucas, ¿cuánto va para la fundación?“, preguntó Fuenzalida, pero el periodista evitó responder y solo aclaró que ha grabado siete saludos.

La polémica en Me Late

En medio de la conversación, Sergio Rojas quiso dar un monto aproximado de las ganancias que obtienen los famosos que participan en la plataforma. “Le puse el 40%. 4.800 pesos”, dijo, aludiendo al dinero que recibiría su colega por esta actividad.

Luego revisaron el sitio web en vivo, provocando una crítica por parte de Daniel Fuenzalida. “¿Alfredo Alonso está ahí y cobra plata? ¿Es que sabes? Se me caen todos en definitiva. ¿Sabes por qué? Porque ellos no deberían cobrar un peso“, señaló.

“Quiero decir algo. ¿Saben qué? Esto está genial. Felicito a la gente del portal, pero esa plata debería ser en su totalidad…”, agregó, generando una réplica por parte de Sandoval. “Seguro tú vas y le donas toda la plata a la fundación… Es un trabajo“, sostuvo el periodista de Me Late.

Panelistas de “Me Late” se refirieron al cobro de saludos de famosos – TV+

En ese momento, Sergio Rojas dio a conocer su opinión. “Está bien, pero creo que un saludo, es mi opinión y no te estoy juzgando, amigo, no te estoy juzgando. Creo que es una mierda lo que estás haciendo, pero no te estoy juzgando. Escúchame bien. Yo creo, con el cariño que te tengo, que un saludo no debiese cobrarse o lo que dice Daniel, toda la plata ir a la fundación”, explicó.

“Insisto. Yo creo que la gente, muchos cumplen el sueño de conocer a su celebridad, de que le llegue un saludo. Obviamente no van a tener acceso de otra forma, ¿o crees que algún famoso te va a pescar?”, contestó Luis Sandoval.

En el programa, se generó un intercambio entre quienes criticaban la actividad y quien la defendía, alegando que era un trabajo más. “¿Pero a ti te parece que es poco ético y moralmente reprobable que un famoso venda su saludo? Cuestionable para nosotros, en particular. ¿Pero que ese famoso cobre por ese saludo y se quede íntegramente con la plata a ti no te parece?”, preguntó Paula Escobar.

“Lo que no me parece a mí es que utilicen el nombre de instituciones para lucrar, gente de un portal. Así no. Lo que se está haciendo acá es, ok, si esto va a ir a una fundación, entonces lucra el famoso, que ya harta plata tiene con sus deberes de todos los días, y lucra el portal. Entonces, o hacemos saludos netamente para la fundación o decimos que esto es derechamente para que lucre un portal y el famoso“, comentó el animador de Me Late, Daniel Fuenzalida.

“Es que también es un negocio. Insisto, muchas personas sueñan con un saludo, con tener algo personalizado para tu mamá, tu abuelita, tu tía, y quieren tenerlo. ¿Por qué no puedes tenerlo?”, agregó Luis Sandoval.