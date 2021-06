“Estos títulos me caen como patá en la guata”: Dayana Amigo contestó a panelistas de “Me Late”

El pasado lunes, en el programa Me Late se refirieron a algunas figuras del espectáculo a propósito de las declaraciones de Belén Mora en Noches Velvet, quien se refirió a su relación con otros actores de Mega, en conversación con Fran García-Huidobro.

“Los que trabajaban en el canal en sí les decías ‘¡hola!’ y quedabas con la mano estirada. Para ser bien específica, algunos actores de áreas en particular independientes al humor, no sentían la necesidad de saludar”, señaló la actriz y comediante.

En este contexto, los integrantes de Me Late comenzaron a compartir las malas experiencias que han tenido con algunos actores como Álvaro Rudolphy, Felipe Braun, Gonzalo Valenzuela, Julio Milostich, Luz Valdivieso y Dayana Amigo.

Luis Sandoval sobre Dayana Amigo – TV+

Sobre esta última, Luis Sandoval contó que la entrevistó cuando integraba el elenco de Casado con Hijos. “Era como súper pesada. Me dijo: ‘¿cuántas preguntas son?’, porque era una entrevista larga. Y ahí comencé a hacer la entrevista y empezó a cambiar la cara, de descompuesta”, dijo.

Dayana Amigo respondió a Me Late

Los dichos del periodista aparecieron en algunos medios, y acabaron llegando a oídos de la misma actriz, quien se refirió al tema a través de redes sociales. Si bien explicó que no suele darle importancia a este tipo de cosas, quiso dar a conocer su versión de los hechos.

Dayana Amigo tras dichos de Luis Sandoval – Instagram

“Me han mandado mucho esto hoy… Y aunque sé que no hay que pescar, pasé a leer cuándo había pasado esto porque me parecía raro”, dijo, indicando que “aunque haya malos días uno siempre trata de ser buena onda. Entonces estos títulos al aire me caen como patá en la guata“.

Posteriormente se refirió a la entrevista de la que habló Luis Sandoval. “Es una entrevista cuando estaba en Casado con Hijos donde el periodista nos tenía que ‘hacer llorar’… Francamente…”, cerró.