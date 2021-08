Myriam Hernández revela que Felipe Camiroaga se le apareció semanas después del accidente en Juan Fernández

El segundo capítulo de Pero con Respeto, contó con la participación de Myriam Hernández, quien además de repasar su carrera profesional abordó desconocidos aspectos de su vida, como su vínculo con el accidente de Juan Fernández en 2011.

En conversación con Julio César Rodríguez, la cantante explicó que estuvo a punto de tomar el accidentado vuelo hacia la isla, pero que desistió debido a que su hijo había planeado un vuelo rumbo a España, para la misma fecha. “Bueno, obvio que no, obvio que no voy. Voy a despedir a mi hijo”, le comentó a su esposo, con quien prefirieron restarse del viaje.

Myriam Hernández contó cuál fue su reacción tras enterarse del fatal desenlace, y los pensamientos que tuvo en aquel entonces. Sin embargo, no fue lo único que le ocurrió. Y es que según explicó, semanas después del hecho, Felipe Camiroaga se le apareció en un sueño.

“A mí me pasó algo bien especial después. Como a la semana (del accidente) me llamaron del Grammy para ir a anunciar los Grammys. Entonces pensamos con Jorge que si era bueno ir, porque yo estaba con depresión. Entonces pensamos que era bueno ir para que yo salir un poco de esto y partimos”, dijo.

“A la vuelta… esto es bastante especial y muy mío. Veníamos en el avión de vuelta con Jorge hacia Chile, entonces con Jorge ya de vuelta desde Los Angeles a Chile me dice ‘¿va a cenar?’, y yo le digo ‘no’. Entonces él siempre me recuesta en el sillón del avión y me tapa. Y se queda esperando la comida”, agregó, para luego detallar su experiencia con el fallecido animador de TVN.

La cantante reveló que soñó con Felipe Camiroaga tras el accidente en Juan Fernández – CHV

“En eso yo me duermo. Supuestamente me duermo, y veo que Jorge está comiendo. Y de repente me hacen así en la rodilla (le golpean la rodilla) y veo a Felipe. A Felipe Camiroaga. Con el pelo largo, con una polera negra. Le veo su tatuaje. Estaba peinado como al medio. Me hace en el pelo, en mi lado izquierdo (se acomoda el cabello). Porque yo le digo ‘Felipe…’. Fue una cosa tan desesperante para mí ver que Jorge estaba comiendo, sentir el ruido del avión y ver que Felipe… ¿Me estoy volviendo loca? ¿Cómo puede ser que se te aparezca una persona? Y tiritaba, y él me decía ‘tranquila, yo estoy bien. Preocúpate de la segunda parte’“, contó.

Finalmente, Myriam Hernández comentó: “A Jorge todavía no le entregaban la comida. Fue un lapsus así. Fue horrible, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de eso. Solo pienso en que a lo mejor, en los misterios de la vida, es saber que él sí está bien. Y probablemente, desde ahí yo empecé a cuidarme mucho en esta ‘segunda parte’. Sentí que era una segunda oportunidad que tenía de vida”.