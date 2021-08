Myriam Hernández asegura que estuvo a punto de viajar a Juan Fernández con Felipe Camiroaga

Una desconocida historia fue la que contó Myriam Hernández en el segundo capítulo de Pero con Respeto, el nuevo programa de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez y que en su primera pasada tuvo la participación de Paula Daza. La cantante explicó su vínculo con el accidente de Juan Fernández el 2 de septiembre del 2011, en el que fallecieron 21 personas, incluyendo el animador Felipe Camiroaga.

Sus palabras surgieron luego que el animador comentara que estuvo a punto de tomar el vuelo, pero que un viaje programado con anterioridad por su hijo Jorge, les impidió llegar a la cita. “Jorge decidió viajar a España. Irse de nuestro país. Y con ese viaje quizás salva tu vida, Myriam“, dijo Julio César Rodríguez.

“Esto ocurrió hace muchos años. Y tú ibas en ese viaje a Juan Fernández, donde falleció lamentablemente una cantidad importante de compatriotas, entre ellos Felipe Cubillos, Felipe Camiroaga. Ese viaje se pospuso varias veces. Y tú estabas en ese viaje. Y cuando el viaje se realiza tú llamas a Felipe para decirle que no vas, que no puedes ir. Sólo un par de día antes. Porque ese día viaja Jorge”, agregó.

Myriam Hernández canceló su viaje a Juan Fernández

Tras escuchar las palabras del animador, la cantante reveló por qué desistió de tomar el vuelo a la isla aquel 2 de septiembre. “Fue tremendo. Qué terrible recordar ese momento por todas las personas que partieron. Y también por Felipe Camiroaga, que era un gran amigo. Felipe Cubillos me había invitado muchas veces. Y este viaje a Juan Fernández se había estado postergando. Y yo como nunca podía ir, le había dicho ‘sí, este de todas maneras vamos’. Entonces se postergó en dos oportunidades. Y cuando ya era, Jorge mi marido me dice…”, contó.

La cantante reveló que estuvo a punto de viajar a Juan Fernández – CHV

“¿Iban los dos?“, la interrumpió el animador, a lo que Myriam Hernández contestó: “Íbamos los dos con Jorge. Siempre vamos a todas partes juntos”. “Te digo que se me aprieta el estómago“, reconoció Julio César, frente al testimonio de la artista.

“No, es terrible. Yo lo pasé muy mal. Entonces Jorge, mi marido, me dice ‘¿está lista la maleta de Jorge?’. Yo le digo ‘me faltan unos pijamas y calzoncillos’, que íbamos a comprar todo nuevo. Me dice ‘pero es que se va este viernes’. ‘¿Cómo?’, le digo yo, si es la próxima semana. Con esto de que uno de repente no sabe en qué día está viviendo. ‘No mi amor, es este viernes’. Yo le digo ‘pero Jorge, este viernes nos vamos a Juan Fernández‘. Me dice ‘bueno, no sé’. ‘Bueno, obvio que no, obvio que no voy. Voy a despedir a mi hijo’ (contestó). Y entonces llamo a Felipe Cubillos y le explico. Y me dice quédate tranquila, te entiendo perfectamente. Relájate, no hay ningún problema“, reveló.

“Prendemos el televisor y yo…”

Consultada por el momento en que se enteró del accidente, Myriam Hernández comentó: “El día que vamos a dejar a Jorge al aeropuerto, al volver hacia la casa, empiezo a leer en Twitter esto que parece que había un accidente. Y yo le comento a Jorge, se me aprieta el estómago. Me dice ‘debe ser esta broma que matan a famosos’. Y llegamos a la casa, prendemos el televisor y yo… es que es tan fuerte… Me puse a llorar porque sentí que estaban muertos todos. Y que en ese viaje íbamos con Jorge, y podría haber sido algo horrible, horrible. Y pensaba en Felipe, y pensaba en Felipe Cubillos. Fue horrible. Horrible. Y luego darle gracias a Dios de rodilla de no haber estado ahí, pero con la pena y el peso de todas las personas que partieron”.

“En un segundo podríamos no haber estado en esta vida”, comentó la artista – CHV

“¿Qué te decía Jorge? Porque iban los dos”, preguntó Julio César Rodríguez. “Nos abrazamos y lloramos. Y agradecimos a Dios y, no sé… Te cambia la vida en un segundo porque en un segundo podríamos no haber estado en esta vida“, respondió la cantante visiblemente emocionada.