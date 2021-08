Monty Torrent se refirió a las secuelas que le dejó el Covid-19: “Es heavy”

En abril pasado, se dio a conocer un brote de Covid-19 que afectó a algunos trabajadores de La Red, entre ellos, Monty Torrent. La panelista de Así Somos presentó algunos malestares, y luego de hacerse un test, su resultado dio positivo al coronavirus.

Si bien en la instancia no quiso profundizar en el tema, ahora habló sobre la enfermedad durante una entrevista con Página 7. “Me contagié como si fuera un resfrío común y no tuve mayores complicaciones. Eso me permitió estar muy tranquila, pero todos los días me despertaba con la angustia de cómo iba a evolucionar”, contó en una transmisión.

En este sentido, comentó que una amiga cercana trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que le advertía que “los pacientes cambian de una hora a otra. Puedes estar bien y luego puedes empezar con problemas de saturación y eso me tuvo muy asustada“.

Consultada por la reacción que tuvo al dar positivo en su test PCR, Monty Torrent explicó: “Fue como cuando te entregan un rojo en el colegio. Me puse a llorar y me dio un ataque de angustia. Uno dice ‘qué me espera de aquí a 14 días más”.

Monty Torrent habló de las secuelas que le dejó el virus

Si bien la comunicadora logró recuperarse del Covid-19, el virus dejó algunas secuelas en su cuerpo, de las que habló en conversación con el citado medio. “Con el tiempo me he dado cuenta que no he recuperado el olfato y el gusto al cien por ciento, es heavy. Yo soy súper sensible de olfato y ahora mismo hay unas flores aquí en la oficina, y no siento ningún olor. Y a mí no me gusta tener flores, porque no me gusta su olor”, contó.

Además, precisó que culminó su proceso de vacunación, por lo que “ahora deberíamos estar más protegidos“.