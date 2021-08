¿Quedó liberada? La metáfora con la que Britney Spears generó dudas en sus fans

Britney Spears se encuentra disfrutando nuevamente de Maui, Hawaii, junto a su novio Sam Asghari, y ha compartido algunos de sus momentos mientras disfruta del verano.

View this post on Instagram

La estrella del pop generó algunas dudas con respecto a su libertad luego de publicar la foto de una puerta, donde accidentalmente quedó atrapada en la madrugada.

“Obtuve una nueva loción perfumada de Victoria’s Secret y quería usarla porque me ayuda a dormir mejor. “Fui al baño y miré mi café sobrante de temprano en la mañana y dije ‘asqueroso’ pero no lo tiré y luego busqué mi loción pero no pude encontrarla en ninguna parte”, inició.