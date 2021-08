Él es el guapo príncipe de la nueva ‘Cinderella’ que conquista corazones

A pesar de los drásticos cambios con los que llegará la nueva ‘Cinderella’ se mantendrá la presencia del príncipe azul que esta vez será el actor inglés Nicholas Galitzine.

El guapo actor se convertirá en el príncipe Robert en la más reciente adaptación cinematográfica del clásico infantil.

Nicholas se ha convertido en una de las sensaciones del momento y su fama aumentará tras el estreno de Cinderella el próximo 3 de septiembre.

¿Quién es Nicholas Galitzine, el príncipe de Cinderella?

El artista de 26 años nació en Londres, Inglaterra, desde que terminó la secundario decidió perseguir su sueño de ser actor incursionando en el teatro.

Fue en 2014 cuando hizo su debut con la cinta ‘The Beat Beneath My Fee’ a lado del protagónico de ‘Beverly Hills’, Luke Perry.

Desde ese entonces ha participado en producciones como High Strung, Handsome Devil, The Watcher in the Woods y ‘Jóvenes Brujas’.

Además de su talento por la actuación, también es apasionado por el canto y los deportes, ha participado en competencias de atletismo a nivel de condado.

En sus redes sociales se ha encargo de exponer el buen gusto que tiene con sus diferentes outfits catapultándose como uno de los jóvenes con más estilo y amante de la moda.

.Ha colaborado con marcas como Dior , Prada y con diseñadores como el de Balmain, Olivier Rousteing, para ser rostro de campañas.

Su relación con Camila Cabello

Camila Cabello y Galitzine se han convertido en grandes amigos luego de conocerse en las grabaciones de ‘La Cenicienta’.

“Puedo decirte con certeza que nunca me sentí tan falto de talento como cuando tuve que cantar junto a ella y los otros cantantes increíbles, como Idina Menzel y Billy Porter”, dijo el joven durante entrevista para Vogue.

En su cuenta en Instagram ha compartido algunas fotografías junto a la cantante latina.

Más sobre este tema:

Camila Cabello le da un vuelco a ‘Cinderella’ al mostrarse empoderada y con una madrina sin género

Así son las actrices que han versionado a las princesas de Disney

Camila Cabello luce sus curvas en la playa y prueba que los cuerpos perfectos no existen

Te recomendamos en vídeo: