Gala Caldirola aclaró supuesto romance con Camilo Huerta: “¡Qué pesados!”

Durante una transmisión en vivo junto a Mariela Montero, Gala Caldirola alzó la voz frente a los rumores que la vinculan con su compañero de programa Camilo Huerta. Recordemos que los famosos forman parte de El Discípulo del Chef, el espacio de cocina en el que distintos rostros muestran sus dotes culinarias.

En medio de la conversación con la argentina, comenzaron a aparecer decenas de comentarios aludiendo a un supuesto romance entre la modelo y el ex integrante de Yingo. Frente a esto, la española decidió hacer un alto y aclarar su situación amorosa.

“Estoy viendo unos mensajes ahí. ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido?“, observó primero. “Estoy leyendo por ahí, como 40 comentarios que ponen que yo estoy saliendo con un amigo mío que nada que ver“, agregó.

Gala Caldirola en transmisión junto a Mariela Montero – Instagram

“Lo voy a decir, porque me hace mucha gracia. ‘Oh Gala, estás saliendo con el Camilo Huerta’“, leyó entre risas. “No, no, están equivocados señores”, la defendió Mariela Montero.

Sin embargo, los comentarios siguieron y la argentina quiso aclarar el tema. “Acá tienes la oportunidad de desmentirlo. ¿Estás saliendo con Camilo Huerta?“, preguntó.

“El día que yo salga con alguien os lo voy a contar, ¿ya? Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta. ¡Qué pesados!“, insistió Gala Caldirola.