Gaby Platas y las actrices que han decidió no ser madres

Convertirse en madre es el sueño de muchas mujeres, sin embargo, hay quienes no nacieron con el vínculo materno. Es el caso de Gaby Platas quien contó recientemente el motivo que la llevó a no tener hijos.

La actriz confesó que la maternidad nunca ha estado en sus planes pues desde joven no ha sentido un apego maternal.

Fue a los 32 años cuando Gaby Platas, tomó la decisión de operarse para evitar embarazos y se siente feliz de su decisión.

“Desde niña tuve muy claro que la maternidad no era algo como parte de mi vida, entonces desde chiquita decía ‘no voy a tener hijos’, mi mamá decía ‘sí, sí, bueno tienes 12 años, pero con el reloj biológico vas a tener ganas’; el reloj biológico daba y daba vueltas y yo decía ‘es que en serio no tengo ganas’”, detalló.

Actrices que le han seguido los pasos a Gaby Platas

Actualmente, la mujer tiene más poder sobre su cuerpo y puede tomar la decisión de su futuro, algo que tiempo atrás se criticaba potencialmente y era mal visto en la sociedad.

Estas son algunas de las famosas que se sienten más cómodas sin tener hijos.

Angelique Boyer

La actriz ha reiterado en distintas oportunidades que aunque no se niega al hecho de ser madre, no es algo que este en sus planes, o que sea una necesidad, por lo contrario, hasta el momento no le ha aflorado el deseo de tener hijos.

“Creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo de debe ser del instinto y que te que debe nacer y que llegue el momento correcto y de momento no”, dijo.

Daniela Romo

La primera actriz le dio un no rotundo a la maternidad y hace algunos meses decidió contar sus motivos.

“Siempre que veía a amigas mías, mis compañeras de trabajo, a veces yo decía: ‘No, yo no quiero un bebé de camerino’. Yo decía: ‘Los niños son para que crezcan afuera’. Y de repente como que los orillas a vivir cosas que no… Eso me daba pavor (…) No por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo porque quiero yo tener un hijo voy a traer a un ser al mundo”, sostuvo.

Daniela Luján

La artista ha dejado claro que no es una obligación traer un hijo al mundo y aseguró que no es lo mismo sentirse realizada como mujer y tener hijos.

“Creo que viene muy pegado la realización como mujer junto con tu maternidad, cosa que es bastante cuestionable. También confesó que su carácter se interpondría para disfrutar ser mamá: La otra cosa es que yo soy muy aprehensiva y el mundo como está… sería como… lo sufriría muchísimo”, contó.

Ana de la Reguera

La presión social puso hace algunos años contra la parede a Reguera pero logró tomar la decisión correcta para su vida, en torno a lo que realmente deseaba.

“Tenía mucha presión social porque todo el mundo te la pone y porque mi mamá quería ser abuela, así que congelé óvulos (…) pero como que eso me causó lo opuesto. Después de pasar por eso me quité toda la presión y menos ganas me dieron”, dijo.

Ana Martin

Con 74 años la actriz se ha encargado de recordar en sus redes sociales sus mejores momentos de su juventud y relatar como el abandono de sus padres en su infancia la llevó a enfocarse en su carrera y alejarse de la maternidad.

“No admito a quienes dicen que me veo realizada por tener un hijo, o por soledad, a mí se me hace un egoísmo tremendo”, explicó.

Más sobre este tema:

Así ha cambiado Angelique Boyer tras su paso por RBD, y cada día es más hermosa

Ana Martín se convierte en la reina de Twitter al dar los mejores consejos de vida

Ana de la Reguera en su nueva serie descubre que no existe el príncipe azul

Te recomendamos en vídeo: