Brendan Fraser regresa y nos da una valiosa lección de fortaleza

Brendan Fraser fue uno de los galanes más codiciados de los noventas. Con sus brillantes ojos azules, abdominales de acero y sonrisa ganadora, sin duda conquistó a todos. Pero más allá del físico, el actor tenía todo para triunfar pues demostró un gran talento histriónico que lo llevó a participar en diferentes géneros cinematográficos.

Fraser sin duda se convirtió en el sueño de muchas que lo vieron en pantalla grande como George de la Selva o el arqueólogo Rick O’Connell en La Momia.

A pesar del éxito obtenido y grandes promesas para proyectos importantes, el actor decidió alejarse del ojo público. Ahora ha sorprendido con un inesperado regreso, más poderoso que nunca.

Fraser estará trabajando junto a los mejores directores y actores del medio y es que de acuerdo con información de Deadline, se ha unido al reparto de Killers of the Flower Moon.

El actor de 52 años estará bajo la dirección de Martin Scorsese y en la lista de reparto se encuentran Jesse Plemons, Leonardo Dicaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI está escrito por el periodista estadounidense David Grann y narra una serie de asesinatos de personas adineradas de Osage, Oklahoma a principios de la década de 1920.

En el pasado, hemos visto a Brendan dar vida a personajes cómicos aunque también ha desbordado talento en las cintas de acción al realizar sus propios stunts.

El actor se ha involucrado poco a poco en nuevos proyectos, lo que revela que está sanando sus heridas del pasado y fortaleciéndose para vovler a la cima.

Fraser también tuvo la oportunidad de trabajar con Darren Aronofsky en la película The Whale, una nueva película debasada en la obra de Samuel D. Hunter del mismo nombre.

¿Qué sucedió con Brendan Fraser?

Fraser luce completamente diferente a como lo conocimos en los noventas pero hay una historia oscura detrás.

Es claro que los años pasan y que cobran factura pero el caso de Fraser va mucho más allá de un “descuido” o una “falta de interés” en su persona.

En una entrevista con la revista GQ, Fraser afirmó que sufrió un abuso sexual por parte de Philip Berk, el ex presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los Globos de Oro. De hecho, pasó en un evento de 2003. Luego de que Berk le dio la mano, este tomó su trasero. Fue tan horrible para Fraser, que afirmó que se sintió demasiado vulnerable y quería llorar.

El actor recibió una disculpa por la HFPA y los Globos de Oro, mientras que Berk aseguró que todo era falso y que Fraser acabó con su carrera él solo.

El episodio le causó depresión. Se sentía miserable y se recluyó. Pero esa no fue la única tragedia para Fraser ya que su mamá falleció de cáncer, justo antes de que él diera una entrevista en el canal de YouTube de Aol, con la cual hicieron un cruel meme “Sad Brendan Fraser”. El actor estaba cargando con mucho dolor pero pocos lo sabían.

También enfrentó problemas de salud; se hizo varias cirugías lumbares, un reemplazo parcial de rodilla y reparación de sus cuerdas vocales lo que le impidió trabajar en más filmes de acción. De hecho, para la tercera parte de “La Momia”su cuerpo dio lo máximo, poniéndolo en riesgo.

Aunque definitivamente ha cambiado físicamente, él continúa tiendo un gran reconocimiento dentro de la industria.

