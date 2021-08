Luis Miguel y los artistas que vieron afectadas su infancia por la fama

Conseguir la fama es el sueño de todo artista, aunque llegar a ella puede significar perder algunas etapas y momentos de la vida. Luis Miguel y otros artistas se convirtieron en un ejemplo.

Para conquistar al público y llegar a ser un gran artista se necesitan muchas horas de trabajo y esfuerzo para perfeccionar su arte y conseguir la anhelada fama.

Aunque arriba del escenario o en las pantallas se vea mucha alegría, entrega y disfrute, muchos de los famosos que admiramos han atravesado por duras experiencias en su camino.

La fama tiene un precio muy alto y empezar desde muy pequeño en el mundo artístico puede ser muy beneficioso para ser reconocido pero también puede dejar daños irreparables en la infancia y la adolescencia.

Estos son algunos de los famosos que han enfrentado difíciles momentos pero han sabido posicionar sus carreras.

Luis Miguel mejor conocido como ‘El Sol de México’ se convirtió en uno de los cantantes con más renombre a nivel mundial pero a cambio de muchas tristezas y soledad.

Hijo del español Luis Gallego Sánchez, un hombre que deseaba convertirse en un reconocido cantante, y la italiana-argentina Marcela Basteri.

‘Miky’ vivió con sus padres y sus dos hermanos, Alejandro y Sergio, en diversos países con muy corta edad: España, Estados Unidos, Venezuela, Italia y México.

El deseo obsesionado de su padre por convertirlo en cantante arroyó todas las vivencias que un niño debe tener, una de ellas su educación, pues sólo llegó hasta el quinto grado en la escuela primaria. El resto de su educación fue llevaba por profesores particulares.

La ambición de Luisito Rey y los fuertes problemas económicos que enfrentaba, lo llevó a aprovecharse del talento de su primer hijo para salvar a la familia.

Con apenas 10 años, Luis Miguel debutó como cantante en un escenario de Ciudad Juárez. Desde ese momento su vida giro entorno de ensayos, canciones, escenarios y giras.

A sus 16 años enfrentó la desaparición de su madre, de quien más nunca se supo, luego de abandonar a su esposo por ser un hombre autoritario.

La actriz y cantante, Selena Gomez, llegó a las pantallas desde muy pequeña al participar por primera vez en en ‘Barney & Friends‘.

La protagonista de ‘Los hechiceros de Waverly Place’, atravesó duros momentos en su infancia luego de que sus padres se divorciaran cuando apenas tenía cinco años.

“Culpaba mucho a mi mamá (por la separación) porque yo quería tener una familia desesperadamente (…) Yo quería a mi papá y a mi mamá juntos. Recuerdo que en ese entonces estaba muy enojada con ella, todavía me siento mal por eso”,”, reveló en el 2017 para The Huff Post.

Luego de los problemas económicos que enfrentó con su madre siendo soltera y el bullying al cual fue sometida en su etapa escolar, Selena debutó en Disney Channel.

Al comenzar a salir en distintos programas y empezar a incursionar en el canto, la artista se hizo mas reconocida, por lo que enfrentó una avalancha de miradas y opiniones siendo tan solo una niña.

“Estudié en el instituto más grande del mundo, Disney Channel. Imagínate todas las inseguridades que alguien, a esa edad, puede tener. Y, encima, estás ahí, delante de todo el mundo intentando vivir una de las etapas más difíciles de tu vida”, declaró al periódico estadounidense The New York.

Fue en 2017 cuando habló sobre el daño que le causó estar expuesta desde tan temprana edad.

“Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, con ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario o bien nada más abandonar el mismo. Básicamente, sentía que no era buena, que no era capaz”, reveló para la revista Vogue.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira alcanzó una fama internacional a pesar de que muchos dudaran de ella.

Actualmente es cantautora, bailarina, actriz, empresaria, filántropa y mamá.

Con tan solo cuatro años la colombiana escribió su primer poema y a los ocho ya había escrito su primera canción titulada ‘Tus gafas oscuras’.

Desde muy pequeña dejó claro su deseo por ser cantante y lo logró, aunque tuvo que sortear muchas opiniones y perderse algunas etapas de su vida.

Su voz no era del agrado de sus prfesores de canto en aquel entones.

“Nunca entré en el coro. Yo quería pero mi profesor no. A él no le gustaba mi forma de cantar, pensaba que era demasiado y decía que mi vibrato era muy fuerte e iba a romper la unidad del coro”, dijo para 60 minutes.

Además, también compartió que sufrió de bullying por la misma razón.

El talento de Shakira fue descubierto cuando tenía 13 años, luego de que un pues un ejecutivo de Sony Colombia la escuchó cantar en una presentación.

Aunque su primer álbum ‘Magía’ lanzado en 1991 no tuvo éxito no se detuvo hasta conseguir una de las carreras más impresionantes de los artistas latinos.

“Empecé mi carrera muy temprano, además. A los 10 años empecé mis primeras presentaciones, a ahorrar dinero. A mis 15 años me compré mi auto con los ahorritos que ya llevaba desde que empecé a trabajar en la música. Yo creo que fue más duro porque me habré saltado algún momento de la adolescencia, etapas que quizás me tocaban mi vivir, de ser más loca, de hacer más imprudencias. Pero siempre fui muy seria porque ya tenía un enfoque muy claro”, contó a Univisión.