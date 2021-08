Daniela Aránguiz sobre cómo la pandemia afectó su relación con Jorge Valdivia: “Me puse tóxica”

El nuevo capítulo de Podemos Hablar, contó con la participación de Angélica Castro, María Luisa Godoy, Perla Ilich, Camila Flores y Daniela Aránguiz, quienes revelaron algunas de sus experiencias en torno a distintos temas, tales como la pandemia.

Respecto a esto último, Daniela Aránguiz dio a conocer cómo el encierro afectó su relación con el futbolista Jorge Valdivia, con quien lleva varios años de matrimonio. “La pandemia en el sentido matrimonial te llevó a ver cosas que nunca habías visto, como que te molestara que dejara la pasta de diente abierta”, partió diciendo.

La ex integrante de Mekano, explicó que en medio de la pandemia dejó a su pareja en México. Dicho distanciamiento duró aproximadamente seis meses, en los que aclaró que “nunca estuvimos separados sentimentalmente, físicamente sí”. “Obviamente que hubo muchas peleas y empiezan los celos de tontera“, señaló.

Además, explicó: “Yo nunca he sido celosa, un poco tóxica sí, pero nunca celosa, que no es lo mismo, pero sí que estás más pendiente”. En este sentido, reconoció que revisa el celular de su esposo. “Yo me puse tóxica con la pandemia, como tienes mucho tiempo, entonces lo ocupas para molestarlo“, dijo.

Momentos más tarde, admitió que revisa los movimientos bancarios de su esposo, para saber en qué ha gastado dinero. “Él me da sus claves para yo pedir supermercado, y de repente veo y digo ‘está en el restorán tanto, a tal hora tomó desayuno, se compró un café’“, contó.