Daniela Aránguiz celebra 15 años de matrimonio con Jorge Valdivia: "Esto es para siempre"

Pese a los dolorosos inconvenientes en su relación que la propia Daniela Aránguiz ha revelado, este jueves festejó 15 años de matrimonio con Jorge Valdivia. La pareja llegó a sus bodas de cristal y la ex chica Mekano se pronunció en redes sociales para transmitir un sincero mensaje.

Con una imagen del año 2005, cuando tenía 19 y 22 años respectivamente, la modelo dedicó unas palabras al futbolista. El "Mago", como es conocido, continúa jugando a sus 37 años en el Colo Colo, de la primera división chilena.

El mensaje de Daniela Aránguiz a su esposo

Desde sus historias en Instagram, la ex bailarina expresó sentimientos encontrados. "Te amo. Feliz aniversario mi amor, el hombre que me ha dado las más lindas alegrías de mi vida y también las más tristes lágrimas, pero de todo se aprende", escribió en el inicio.

Seguidamente aseguró que su relación con Jorge Valdivia será eterna. "Soy muy agradecida de ti, de todo lo vivido juntos. El matrimonio no es fácil, pero con amor siempre se puede. Y para mí este matrimonio es para siempre", dijo la modelo.

Daniela Aránguiz selló su dedicatoria con una contundente afirmación: "Espero que seas lo último que vean mis ojos antes de morir".

El complicado matrimonio que le ha tocado

Los futbolistas como Valdivia, de importantes en sus clubes y selección, a veces, llevan una doble vida. Primero aquella que todos conocen, la de las canchas y goles, y luego está su escenario familiar.

Hace un par de meses, Daniela Aránguiz conversó con el fotógrafo Jordi Castell y contó detalles sobre su vida con el deportista. Los viajes, los "20 minutos" para almorzar y la crianza de los hijos, detalló en una entrevista donde no tuvo pelos en la lengua.

"He estado sola, muy sola", expresó a Catell, quien se convirtió parcialmente en su confidente.

"Pienso que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola. Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil (Mundial de 2014) yo estaba con los niños chicos", narró para el programa 'Live Me'. La selección chilena accedió hasta los octavos de final del evento, donde cayó ante el anfitrión.

"Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club. Después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansar y se iba a entrenar de nuevo, no lo veía", dijo Daniela Aránguiz.

Los escenarios se repetían una y otra vez, pues en 2015 Chile organizó la Copa América. "Se fue a jugar y yo siempre sola en otros países con mis cabros chicos y dándole", expresó. Cabe destacar que "Mago" Valdivia anunció su retiro de la selección tras el Mundial, pero regresó tras las órdenes del entrenador Sampaoli.

La ex Mekano maneja más de 650 mil seguidores en sus redes sociales - Instagram @danyaranguizf

Regresó a Chile por la pandemia

La pandemia del Coronavirus le llevó a tomar una decisión contundente, resguardarse en Chile y alejarse de su esposo. En ese entonces, Valdivia se encontraba en México, jugando con el club Mazatlán. "Yo dejo todo por el amor de mamá, soy más mamá que mujer. Si mi relación se quiebra por esta decisión yo soy bien hembra para mis cosas", soltó.

Daniela Aránguiz demuestra ser fuerte, pese al notable quiebre que le produce el tema. "Yo he perdonado lo imperdonable", afirmó. "Prefiero estar sola con los niños acá porque sé adónde ir si pasa algo", sentenció.

Te recomendamos

Karen Bejarano y el traumático robo que sufrió en mayo: “La terapia ha sido importante”

Jordi Castell prefiere las redes sociales y critica la televisión: “Lo que pagan da para la risa”

Dr. Ugarte: “Si yo tuviera acceso a una sola vacuna para toda mi familia, se la pongo a mi madre”