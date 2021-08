“Así soy”: Amaya Forch recibe halagos tras mostrar su rostro completamente al natural

El pasado fin de semana, Amaya Forch sorprendió a sus 275 mil seguidores compartiendo una fotografía de su rostro al natural y sin filtros. La actriz y cantante publicó el registro en su cuenta de Instagram, junto a un extenso mensaje aludiendo a las marcas en su rostro.

“Sin filtro, sin maquillaje, piel hidratada, con mis arrugas, mis marcas, mis queratosis actínicas recién quemadas, mi cicatriz en el labio de cuando me atropellaron andando en bici, mi pterigion en los ojos. Cara mezcla de tuto y post ejercicio. Real. Así soy“, escribió, recibiendo cientos de halagos en la plataforma.

Los seguidores de Amaya Forch destacaron su belleza y naturalidad, con amables comentarios como “así de preciosa eres Amaya“, “con esos ojos, no se necesita más”, y “hermosa“. Otros de los que reaccionaron fueron algunos famosos como Karen Bejarano, quien escribió “Linda, bella, hermosa, maravillosa like always“, y Adriano Castillo, el Compadre Moncho. “Hermosa igual“, puso el actor.

Amaya Forch mostró su rostro completamente al natural – Instagram

Pin Montané también se manifestó, escribiendo “Hermosa po”, sumándose a los más de 450 mensajes que recibió en la publicación.

Amaya Forch y el “antes y después” de 28 años

No es primera vez que Amaya Forch llama la atención en la plataforma. En junio pasado, la actriz comparó en una imagen cómo ha cambiado a lo largo de casi tres décadas. “¡Y de pronto pasaron 28 años!“, escribió brevemente.

La foto de la izquierda fue tomada en 1993 y la de la derecha es actual por lo que demostró que no ha cambiado mucho. Tras ver el registro, sus fans no dudaron en elogiarla con comentarios como “Igual de guapa siempre”, “luces mucho mejor ahora”, “sigues siendo preciosa” y “qué linda en ambas fotos. Pero en la primera es pura inocencia, muy tierna”.