Adele de cita con su novio prueba que vestir de negro no pasa de moda ni en verano

Tras su polémico divorcio con Simon Konecki que la llevó a transformarse en todos los sentidos, una renovada y feliz Adele se vio recientemente enamorada disfrutando con su nuevo novio, Rich Paul, y un grupo de amigos.

Su debut como pareja fue en una cancha de NBA, ya que su pareja es un poderoso agente de jugadores de baloncesto, y ahora, fueron captados en una cena compartiendo con algunos de ellos, como LeBron James y Russell Westbrook, acompañados de sus esposas Savannah y Nina.

Esta cita triple sirvió para que la británica de 33 años volviera a dictar clases de estilo, esta vez con su habitual elección de prendas negras, combinando un total look monocromático que mezcló lo deportivo con lo chic.

De acuerdo con Soy Carmín, la intérprete de Someone like you escogió para su salida en el restaurant Giorgio Baldi de Los Ángeles una gabardina de cuero Balmain valorada en 5 mil dólares aproximadamente, un conjunto Nike informal de 290 dólares, calzado Air Jordan de 200 dólares en el mismo tono y coronó el look con un bolso Louis Vuitton de 2 mil dólares.

En total, su atuendo osciló los 7 mil 500 dólares pero más allá del lujo y el glamour, la cantante probó que se puede ir bien vestida al estilo sporty chic e incluso de negro durante los días de verano, en especial si se trata de eventos nocturnos en los que se quiere ir cómoda y bien arreglada al mismo tiempo.

Adele y su novio: un nuevo comienzo

Para la compositora, su romance ha sido la oportunidad de reencontrarse con la paz y la felicidad tras un matrimonio que no terminó bien y que le quitó la mitad de su fortuna.

Hoy en día goza de un autoestima renovado impulsado por su pérdida de peso, el reinicio de su carrera y su novio, quien es fundador y CEO de la agencia Klutch Sports con operaciones en la NBA.

De él también se conoce que tiene 40 años, es oriundo de Ohio y comenzó su carrera trabanado en tiendas y vendiendo camisetas en Cleveland. Actualmente tiene una hija llamada Reona y al igual que Adele, se muestra muy feliz al lado de la artista.

