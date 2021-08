Actrices que promueven la Lactancia Materna y derriban prejuicios

La Lactancia Materna en público sigue siendo un tabú en la sociedad, la vergüenza de dar pecho mientras hay personas ajenas alrededor, sigue estando presente, aunque cada vez se habla más del tema.

Hay quienes juzgan a las mujeres por dar de mamar a sus pequeños en lugares públicos, o a través de fotografías en redes sociales, así como madres que prefieren evitar darles de comer a sus hijos frente a la mirada de otros por miedo a ser sexualizadas.

Para cada madre amamantar es un vínculo de amor con el que consienten y miman a sus hijos mientras garantizan su alimento saludable.

Desde el primero hasta el 7 de agosto se celebra La Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992.

Estas son algunas de las actrices que han dado el frente por defender y naturalizar este acto.

La actriz se encuentra viviendo uno de sus momentos más hermosos con la llegada de su hijo Liam. A través de sus redes sociales compartió como ha sido su duro proceso con la lactancia.

“Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebes y pensar que era muy fácil 😬 (tooodo menos eso) después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias , me aterré. Me daba mas miedo la lactancia que el parto (…) Mi lactancia comenzó siendo “perfecta” hasta que tuve una complicación médica por la que tuvieron que internarme varios días”, relató