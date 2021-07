Roberto García Moritán sobre el vínculo entre Pampita y Benjamín Vicuña: “La relación entre ellos siempre fue excelente”

En un nuevo capítulo de Es por Ahí, Roberto García Moritán se refirió a las primeras semanas de vida de su hija Ana, quien nació el pasado 22 de julio. La pequeña es fruto de su relación con Pampita, con quien contrajo matrimonio en 2019.

“Estamos fascinados todavía por la novedad. No dormimos, pero no nos importa nada, estamos felices“, comentó sobre su primera hija con la presentadora argentina. Tras ser consultado por el carácter de la pequeña, aseguró que “es una santa salvo de 3 a 6 de la mañana”.

Ana, hija de Roberto García Moritán y Pampita – América TV

“No llora, siempre sonriente, con los ojos abiertos“, agregó, indicando que Pampita “está metida con la bebé, pero el lunes ya comienza a laburar, no puede con su genio. Es así, desde el día que la conocí, no ha parado nunca”.

Roberto García Moritán y la actual relación de Pampita con Benjamín Vicuña

En medio de la conversación, Guido Záffora abordó el vínculo que mantiene Pampita con su expareja Benjamín Vicuña. “Lograste algo muy importante, que fue sanar su vínculo con Benjamín Vicuña. Son una familia ensamblada. De hecho, la China saludó a Pampita por el nacimiento de Ana en las redes sociales. ¿Cómo fue el encuentro, el momento en que conocieron a Ana?”, preguntó.

En este sentido, Roberto García Moritán contestó: “si no te molesta, yo de ese tema preferiría no hablar“. “Lo que sí te puedo decir es que la relación entre ellos siempre fue excelente y que Benjamín tiene mucho que ver también. Es un gran tipo“, señaló.

El empresario se refirió al nacimiento de su hija con Pampita – América TV

Además, tuvo palabras para Pampita, de quien destacó que “se brinda, se entrega. Ella es muy transparente con sus sentimientos y yo traté de estar a la altura, en la misma sintonía. Desde el primer momento intenté hablarle desde lo más profundo de mi corazón. Y le hice una promesa, que es tratar de hacer de su vida la vida más feliz posible. Voy a tratar de cumplir todos sus sueños”.