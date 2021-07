La fotografía con que Michelle Carvalho celebró sus 28 años: “Grata por todo”

La noche de este viernes, Michelle Carvalho compartió una publicación celebrando un nuevo cumpleaños. La modelo brasileña cumplió 28 años de edad, y así lo hizo saber con una veraniega fotografía con la que festejó su nueva vuelta al sol.

“28 Welcome. Grata por todo, feliz & bendecida“, escribió brevemente junto a la postal, la que rápidamente se llenó de saludos y felicitaciones por parte de sus seguidores.

En el registro, Michelle Carvalho aparece sumergida dentro de una piscina, dejando solo su cabeza y parte de sus hombros por encima del agua. Nicole Luli Moreno aprovechó la instancia para saludarla, y dejó un cálido comentario. “Felizzzzzzzzzzz cumpleaños hermosa. Disfruta este día tan mágico”, puso.

Por su parte, la ex chica reality Gemma Collado aseguró: “¡Estás como el vino!“. Kathy Bodis escribió “¡Felicidades querida amiga! Te quiero mucho”, y otros tantos le enviaron buenos deseos para el nuevo ciclo.

Michelle Carvalho celebró sus 28 años – Instagram

Michelle Carvalho denunció ser víctima de acoso

Recordemos que hace algunas semanas, la modelo se manifestó a través de sus historias, asegurando ser víctima de acoso. Según explicó en una serie de videos, la situación se ha extendido durante varios meses en los que incluso ha recibido agresiones físicas.

“No sé cómo contarles esto porque, creo que ya llegó el tiempo. Ya me he aguantado mucho, son siete meses consecutivos como ya les había mencionado“, contó.

“Yo no entiendo el placer que una familia tiene, de querer excluir, hacer la vida imposible de una mujer. Saben que yo no tengo familia acá en Chile, estoy sola. Soy una mujer independiente, tengo unos cuantos amigos acá, pero estoy sola, no tengo mi familia. Y que una familia chilena, te quiera destrozar, físicamente como mentalmente, hacer tortura psicológica…”, agregó.

En medio de su descargo, Michelle Carvalho incluso reveló que pidió ayuda profesional para enfrentar el momento que atraviesa. “Acabo de salir de la psicóloga, y no contraté a cualquier persona, contraté una de las mejores, con cientos de años, con magíster, alguien capacitada, para que me venga decir sí, tienes razón”, dijo.

“Ayer llegué al borde del colapso, hasta pensé en quitarme mi propia vida, porque me hacían creer que yo era el problema, entonces creí que si yo no estuviera, yo ya no iba hacer más el problema, los problemas se van a terminar. Mira el nivel”, agregó, indicando que fue en ese momento que decidió acudir por ayuda profesional.