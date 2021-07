Michelle Carvalho reveló que se hizo un aborto a los 15 años de edad: “Era una niña”

Una íntima confesión fue la que hizo Michelle Carvalho durante su participación en La Divina Comida, cuando reveló que se hizo un aborto a los 15 años de edad.

En el capítulo que se emitirá el sábado, la brasileña contó detalles sobre su vida personal. “Tuve una familia muy humilde y desde los 13 años mis padres nunca me han ayudado con un peso, nada. Podrían decir te abandonaron, no te ayudaron, pero no tenían las condiciones”, señaló, según consigna BioBioChile.

“Si yo no lo hago por mí, nadie más lo va a hacer, porque no puedo pedir ayuda a nadie, entonces tengo que hacerlo yo, por mí misma”, agregó la joven, quien comenzó a trabajar como modelo a los 13 años de edad.

Michelle Carvalho habló sobre su aborto

Durante la conversación, Michelle Carvalho reveló que uno de los momentos más difíciles de su vida lo enfrentó a los 15 años, debido a un embarazo no deseado.

“Yo a los 13 vivía con mujeres de 28 o 30, y de un día para otro tuve que empezar a actuar como adulta en un cuerpo de niña y a cumplir las expectativas de todos. Yo nunca tuve adolescencia, yo ni sé lo qué era eso, porque pasaba trabajando”, dijo.

En este contexto, entregó detalles del hecho que vivió cuando apenas “era una niña”. “Nunca hubo esa comunicación en la casa, nunca hubo el ‘te tienes que cuidar’. No existía, no existía esa confianza de padres a hijos de conversar y cómo cuidarse en ese mundo en el que yo vivía, tan adulto, tan liberal, tan expuesta. Yo ni siquiera sabía lo que era un condón”, comentó.

“El hecho sucedió en una fiesta. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía conciencia de todo. Era mi segundo viaje internacional, estaba en París”, contó sobre la decisión que tomó. “París era una de las ciudades que apoyaba a las mujeres a tomar las elecciones que querían, si tú querías o no querías”, agregó.

“Llegó un momento en el que yo dije: ‘asumo eso ahora o me hago cargo, porque en las fotos se va a empezar a notar y tengo que ver eso ahora, ver lo que quiero de mi vida'”, explicó. La modelo contó que pidió ayuda a su agencia. “Dije: ‘me pasó eso, necesito ayuda’. Me dieron la opción de volver a mi país y verlo con tu familia o lo que quieres solucionar aquí‘. Y yo: ‘lo quiero solucionar acá'”, señaló.

“Y empieza todo ese proceso donde un país te acoge, te dan el derecho de elegir qué tú quieres, vas con un psicólogo y ves dónde lo quieres hacer… muchas alternativas”, detalló.