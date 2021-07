“Mientras más viejita, más me amo”: Marita García saca aplausos tras lucir sus ‘patas de gallo’

Muchas personas se sienten afectadas por el paso del tiempo, al ser conscientes de los cambios que este produce en su cuerpo. Marita García ha optado por ver las cosas de manera distinta, abrazando las transformaciones que ha experimentado y que se han hecho evidentes en su piel

Por este motivo, lució con orgullo sus ‘patas de gallo’ en una reciente publicación de redes sociales. La actriz compartió un retrato en su cuenta de Instagram, en el que aparece posando de perfil mientras mira a la cámara.

La fotografía fue acompañada por una sincera reflexión, en la que incluso reveló el significado que tiene la belleza para ella. “Convencida de que mientras más ‘viejita’ me pongo, ¡más me amo! Bienvenidas patas de gallo, manchitas y gravedad”, puso.

“Belleza para mí es honrar lo que se es. ¿Y ustedes? ¿Se sienten có[email protected] con el paso del tiempo en su cuerpo?”, agregó, finalizando su mensaje con una pregunta. Los usuarios contestaron mediante la plataforma, dejando comentarios como “yo tengo 51 años y estoy feliz!”, “Siempre he soñado con ser viejita”, y “Amo cumplir años, mis canas, mi cuerpo de mami de tres (hijos). Amo ver la biografía de todo lo andado y aprendido”.

Marita García lució sus ‘patas de gallo’ – Instagram

Marita García y su comodidad lejos de la televisión

Hace unas semanas, la actriz se refirió a la vida que lleva desde hace algunos años mediante una publicación en redes sociales. En ella, enumeró los aspectos que más destaca de su nueva rutina, la que la mantiene alejada de la televisión.

“Otro lunes de montaña. Vida sencilla. Aquí hay poco que aparentar, poca superficialidad que sostener. Sin maquillaje, con ropa cómoda que pueda llenarse de tierra y semillas”, escribió.

Sobre una vuelta a la actuación, la artista de 35 años fue clara. “Veo muy lejano el tiempo de grabar en televisión, siento que no quisiera vivir en ese ritmo otra vez. Me he vuelto lenta y eso me hace más feliz”, sostuvo.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios le expresaron cariño y felicitaciones por el estilo de vida que ha decidido tener. “Envidia sana, qué ganas de vivir así”, “yo sueño con estar en la montaña”, “me siento muy identificada contigo”, “qué linda estás”, y “tu sencillez es hermosa”, fueron algunas de las reacciones.