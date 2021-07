“Este es mi cuerpo”: Fran García-Huidobro comparte reflexión tras publicar fotografía en traje de baño

La popularidad de la que gozan muchos famosos en redes sociales, los ha hecho saborear lo bueno y lo malo de la exposición, provocándoles ciertas dudas a la hora de compartir contenido. Es lo que ocurrió recientemente con Fran García-Huidobro, quien el pasado fin de semana publicó una fotografía en traje de baño.

La animadora compartió la instantánea en su cuenta de Instagram, pero inmediatamente quiso eliminarla de la plataforma. Al darse cuenta de su inquietud, escribió una profunda reflexión explicando los pensamientos que tuvo al mostrarse tal y como es.

“Solo quería comentar que anoche subí una foto mía en traje de baño… nunca lo hago porque, en general, no me siento tan conforme con mi cuerpo, como [email protected] supongo. Al minuto quise sacarla; por miedo a los clásicos comentarios tipo: ‘te faltan cazuelas’, ‘anoréxica’, ‘das un mal ejemplo con tu delgadez’, etc”, escribió en un comienzo.

Fran García-Huidobro reflexionó tras compartir fotografía en traje de baño – Instagram

Fran García-Huidobro explicó por qué la dejó en la plataforma y destacó que cada persona debería sentirse orgullosa de quién es. “Al final la dejé… ¿Por qué? Porque este es mi cuerpo y lo quiero con todos sus defectos y virtudes, y principalmente porque [email protected] deberíamos estar [email protected] de quienes somos, más allá del comentario mala onda”, señaló.

Finalmente, la animadora agradeció las muestras de apoyo mediante un video compartido en historias. “He recibido tanto cariño y tanta buena onda… Y después que les conté que mi día había partido extraordinario, con una fuga de agua y mi casa inundada, cortocircuito, etc, etc (…) Estoy feliz y agradecida de encontrar en esta plataforma a tanta gente buena onda. Gracias, se pasaron. Me hicieron el día”, dijo.