“Fue tanto, tanto, tanto lo que hinchó…”: Fran García-Huidobro recuerda impasse con Carmen Gloria Arroyo

En un nuevo capítulo de Cómplices, abordaron las recientes declaraciones de Carmen Gloria Arroyo, quien en conversación con Pamela Díaz, reveló que ningún famoso quiso participar en una transmisión en vivo por el lanzamiento de su libro “¡Y no vivieron felices para siempre!”. En este contexto, Fran García-Huidobro recordó un antiguo impasse que vivió con la abogada.

La historia surgió luego que Ignacio Gutiérrez señalara: “A mí no me invitó. Si me hubiese invitado a presentar su libro yo hubiese ido encantado… O hubiese llamado a la Fran y lo hubiésemos hecho felices”.

En ese momento, la animadora quiso desmarcarse de las declaraciones de su colega. “No, a mí no me metas. Yo ni siquiera soy cercana a ella. Las únicas veces que he estado con ella han sido en situaciones laborales… Súper mala onda a mí porque yo me reí de las pelucas de su programa”, admitió.

Fran García-Huidobro recordó impasse con Carmen Gloria Arroyo – Instagram

“Ay se me olvidó el atado de las pelucas. Perdón”, señaló el periodista, a lo que la animadora contestó aportando más detalles de lo sucedido. “Ella piensa que yo me estoy riendo de la gente que va a su programa, y en verdad yo solamente me río de las pelucas, no de la gente que va al programa”, explicó.

“Una vez se enojó… Me acuerdo. Primero, debe estar mirando y yo le mando un beso. Estaba súper enojada porque, claro, cuando hablan algo de tu programa a todos nos ha pasado que uno se pica (…) Y me acuerdo que hablando de las pelucas, yo incomodísimo, porque supe el atado, y esto fue un viernes y vino sábado, domingo, atados, diarios”, comentó Ignacio Gutiérrez.

“Y el lunes, en maquillaje, yo incomodísimo porque ahí, como entremedio, en esa época era mucho menos frontal que ahora, dije ‘¿saben qué más? Arreglen eso, pero es una broma que tiró la Fran…’“, se excusó el periodista, quien en ese momento compartía pantalla con la abogada en el matinal de Chilevisión.

“Me acusó en gerencia”, recordó la animadora – Instagram

“Me acusó en gerencia”, remarcó Fran García-Huidobro. “¿Sabes lo que pasa? Que yo para esas cuestiones tengo doce años. Entonces si te picai más te voy a dar. Y me pasó que fue tanto, tanto, tanto lo que hinchó, que yo no podía creer“, agregó.

Consultada por si la retaron por el comentario de las pelucas, la animadora contestó negativamente. “No… Es que en esa época no me retaban“, dijo entre risas.

“¿Y la segunda vez que lo hiciste? Porque lo hiciste dos veces”, comentó su colega. “Y después lo hice en el 13 también”, contestó García-Huidobro. “Ah, o sea la hueá es eterna”, agregó Gutiérrez. “Pero ya pasó. No la voy a molestar más“, remató la animadora.