“Fui a la doctora aterrada”: Yazmín Vásquez comparte divertida experiencia con el bótox

Un cómico momento fue el que se vivió durante una transmisión de Pamela Díaz junto a Yazmín Vásquez, cuando la periodista desclasificó una historia relacionada con su rostro. Todo comenzó cuando la animadora destacó el aspecto de su cara, preguntándole si acaso se había sometido a algún retoque estético.

“Cabezona estás muy estirada, algo te pasó. ¿Te hiciste algo?”, consultó la Fiera, a lo que su entrevistada contestó con una particular anécdota. “Te quiero contar algo que no te confesé la semana pasada. De hecho, que ganas de borrar de tu canal de YouTube el último vivo que hicimos. ¿No cachai lo que me pasó?”, dijo.

“Hueona, me había puesto bótox. Primera vez en mi vida, te lo prometo. Yo encontré que no lo necesitaba, pero la doctora me dijo ‘ponte preventivo acá un poco’. Hija, ¿no veías que estaba con la ceja como acá arriba?”, contó.

Yazmín Vásquez explicó el motivo de su apariencia durante una transmisión con Pamela Díaz – Instagram

Yazmín Vásquez explicó que “ese día se me quedó la ceja arriba“. “Yo no lo notaba y fui a la doctora aterrada. Le dijo ‘oiga, pero qué onda. ¿Por qué quedé con la ceja así como…?’. Me dijo que lo que me puso era baby bótox, y como yo tengo este músculo hiperactivo, quedó ahí. Me pegaron otro pinchazo y se bajó”, detalló.

Finalmente, comentó que debido a los resultados del procedimiento al que se sometió, dudaba en participar del programa #SinEditar junto a la Fiera. “Yo aterrada dije ‘oye, ojalá no hagamos el en vivo'”, confesó.

Yazmín Vásquez recordó cuando descubrió infidelidad de expareja

El capítulo del programa se publicó hace algunas semanas, y en él aparece la periodista conversando sobre distintos temas. Uno de ellos tuvo que ver con su vida amorosa, pues recordó cuando descubrió una infidelidad por parte de su expareja.

La historia surgió luego que la Fiera le preguntara si le habían sido infiel. “¿A mí? Todas estas veces”, contestó Yazmín Vásquez, mientras se tomaban una cerveza. “¿Pero lo has pillado?”, replicó la animadora. “En la masa misma”, detalló la comunicadora.

“Lo pillé agarrando. Casi muero, casi me acrimino ahí. Pero me di vuelta y me fui. No hice ningún escándalo. Nada. Pero me dio tanta rabia, tanta rabia. Me fui llorando. Lloraba de rabia, de impotencia“, dijo.