Yazmín Vásquez recuerda cuando descubrió infidelidad de expareja: “Me dio tanta rabia… Me fui llorando”

En un nuevo capítulo de #SinEditar, Pamela Díaz conversó con Yazmín Vásquez sobre algunos aspectos de su vida. La periodista contestó sin tapujos e incluso recordó cuando descubrió una infidelidad por parte de su expareja.

La historia surgió luego que la Fiera le preguntara si le habían sido infiel. “¿A mí? Todas estas veces”, contestó Yazmín Vásquez, mientras se tomaban una cerveza. “¿Pero lo has pillado?”, replicó la animadora. “En la masa misma”, detalló la comunicadora.

Ante la sorpresa de Pamela Díaz, quien le preguntó en qué circunstancias lo había descubierto, Yazmín Vásquez explicó la situación en que encontró a una de sus exparejas. “Lo pillé agarrando. Casi muero, casi me acrimino ahí. Pero me di vuelta y me fui. No hice ningún escándalo. Nada. Pero me dio tanta rabia, tanta rabia. Me fui llorando. Lloraba de rabia, de impotencia“, dijo.

Yazmín Vásquez: “Lo pillé agarrando”

Yazmín Vásquez en #SinEditar – YouTube

“Yo estaba en la universidad. Estaba con mis amigas en el departamento. Vivía con la Afife Docman y otra amiga. Y él pasa a despedirse perfumadito. ‘Voy a la casa de un compañero’. Estábamos saliendo de la U. ‘Ya’, le dije, ‘la raja’. ¿Cómo se llamaba esa discoteque que estaba en Vitacura? Bueno, da lo mismo. Era una más de pendejos. No era la Eve. No me acuerdo”, agregó, para luego entregar detalles del momento en que lo descubrió siendo infiel.

“Me llama una amiga y me dice ‘está tu mino acá’, y no me quiso decir ‘está aquí agarrando’. Me dijo ‘está con unos amigos y hay varias niñas’. Pamela, entro y es que lo primero que veo. ¿Has cachao cuando se te sale como el corazón? Con ganas de vomitar como la bilis, todo. Lo veo y no lo podía creer. Y no me veía. Y yo muda. Venía de la cama. Partí y salí así, ella regia”, contó sobre su reacción.

“¿Y él no te vio?”, preguntó la Fiera. “Obvio que después me vio, después de que agarró, respiró un poco, sacó la lengua, hace así y me ve. Y yo lo miro y no fui capaz de decirle ‘¡perra maldita!’ a ella. Me di la vuelta y me fui. Y me subí al auto con mis amigas”, dijo Yazmín Vásquez.

“¿Y qué tenía que ver ella? Si era tu mino”, consultó nuevamente la animadora. “No sé, pero también tenía rabia con ella. Y ahora la cacho perfecto. Me la topo y la saludo, porque éramos chicas, 20 años. Y de ahí nunca más me cagué a nadie y espero que no me hayan cagado a mí, espero”, cerró la periodista.