Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas del país. Le llovieron críticas a Luisa Fernanda W por su forma de escribir y así se defendió

Para nadie es un secreto que durante un tiempo han sido más las críticas que los halagos.

Sin embargo, poco a poco ha logrado cambiar esta situación en sus redes sociales.

Las polémicas y comentarios negativos empezaron tras la muerte de Legarda, quien era su pareja, pues meses después ya estaba con Pipe Bueno.

Los dos mantienen una relación desde octubre del 2019, y se han convertido en una pareja estable.

Así lo han demostrado a través de redes sociales, pues han formado una familia, viven juntos y no dudan en presumir el amor que tienen entre ellos.

Por otro lado, su hijo Máximo se ha convertido en el protagonista de sus redes sociales.

Con su ternura, el pequeño ha encantado a millones de personas, quienes no dudan en halagarlo.

Lo cierto es que cada una de las publicaciones en las que aparece se llena de comentarios positivos.

Máximo nació en octubre del 2020 y la influenciadora pasó gran parte de su embarazo en su casa, debido a la pandemia.

A través de un video de YouTube Luisa y Pipe se sinceraron sobre los difícil que fue el nacimiento del bebé.

Debido a algunas complicaciones, la influenciadora tuvo que someterse a una cesárea de emergencia.

Actualmente el pequeño es un niño muy feliz y saludable, como se puede ver en las redes sociales de sus padres.

La pareja está pasando por uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

Durante los últimos días han dado mucho de qué hablar tras publicar más detalles sobre su nuevo emprendimiento.

Se trata de un restaurante bar llamado Rancho MX, ubicado en Cajicá, muy cerca a Bogotá.

Durante el fin de semana publicaron varias historias en el lugar, además varios de sus amigos influenciadores estuvieron invitados.

El lugar tiene grandes espacios para toda la familia, e incluso una pequeña capilla para ceremonias religiosas.

Luisa permitió que sus seguidores le hicieran diferentes preguntas sobre el lugar.

Contestó varias de ellas, sin embargo, en una de estas cometió un error de ortografía que muchos notaron.

Contrario a escribir “visiten”, la influenciadora escribió “viciten”, y en otra de las historias sucedió lo mismo con la palabra “consejo”, y escribió “concejo”.

Las críticas no se hicieron esperar y Luisa se defendió de los comentarios.

“Yo no me las sé todas, tengo errores ortograficos, pasé por la universidad, pero a veces me enredo con esas reglas. Soy un ser humano y me voy a equivocar y voy a tener errores ortográficos”, afirmó.