Periodista de “Aquí Somos Todos” revela que lo drogaron para robarle

En el capítulo del pasado jueves en Aquí Somos Todos, se expuso el caso de María, una mujer que sufrió un robo tras ser drogada con burundanga. Durante el programa, la afectada fue entrevistada por el periodista Matías Vera, quien compartió una experiencia personal en torno al mismo tema.

Según explicó, sufrió la misma situación hace algunos años, cuando se encontraba de fiesta en el barrio Bellavista. “Venía llegando de Concepción a Santiago, con mi maleta llena de sueños e ilusiones”, dijo.

El periodista contó que fue a una discoteque junto a sus amigos, y que pasó a dejar a una de sus acompañantes cerca de Canal 13. En el momento en que se disponía a regresar a su casa, se le acercó un sujeto aparentemente perdido.

El periodista contó que lo drogaron para robarle – Canal 13

“Tiene que haber tenido unos 25 años o quizás un poco más, y me dice ‘compadrito, sabes que yo no soy de acá, mis amigos me dejaron botados, se fueron y yo no sé dónde tomar la micro’“, dijo Matías Vera, explicando que empatizó con su situación debido a que él también se encontraba recién llegado a la capital.

Matías Vera: “Fue una de las cosas más traumantes que he vivido”

Luego de intercambiar algunas palabras, el sujeto le pidió que lo acompañara mientras abrían el metro, con el temor de que lo fueran a asaltar. “Me senté con él en las bancas que están al borde del río (…) rodeados de los puestos de la gente que vende, los comerciantes. Y había mucha gente y nos pusimos a conversar. Me contó de su vida“, detalló.

Mientras se extendía su diálogo, el sujeto sacó una cerveza y le ofreció una lata varias veces. Sin embargo, el periodista las rechazó. “Saca una tercera cerveza. Me ofrece, y le digo ‘ya, pasa’. La abro, pego un sorbo de cerveza y despierto 5 horas después, en mi cama, en mi departamento a 3 cuadras de ahí“, contó.

Cuando despertó, su compañero de habitación le preguntó si había visto su notebook y le comentó que la noche anterior había llegado con alrededor de cinco personas. “Miro hacia mi velador, y no tengo ni mi teléfono, ni el ipad, ni el computador. Mi clóset estaba abierto (…) No estaban los trajes. Se habían llevado todos los trajes, pares de zapatos, de zapatillas”, señaló.

“Fue impresionante, muy chocante, probablemente una de las cosas más traumantes que he vivido en mi vida“, remarcó el periodista de Aquí Somos Todos, quien hace unas semanas fue asaltado por un motochorro en la comuna de Ñuñoa.