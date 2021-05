Periodista de “Aquí Somos Todos” fue asaltado por motochorro: “Estoy frustrado, tengo pena…”

A través de su cuenta de Instagram, el periodista de Aquí Somos Todos, Matías Vera, reveló que fue asaltado por un motochorro en la comuna de Ñuñoa. El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando un desconocido lo abordó a la salida del metro Chile España.

El comunicador entregó detalles de lo sucedido a través de la plataforma virtual, en donde incluso dijo sentirse frustrado por el delito. “ME ASALTÓ UN MOTOCHORRO – Este pantallazo es el último lugar donde mi teléfono estuvo prendido después de que me lo robaran”, partió diciendo.

Fotografía compartida por Matías Vera, periodista de “Aquí Somos Todos” – Instagram

Matías Vera explicó que “iba caminando afuera del Metro Chile España y se me acercó una persona en moto con una mochila de @rappichile a las 20:20 horas justo afuera de @fuentesuiza. Me arrebató el equipo de la mano y arrancó por la vereda en dirección al poniente”.

El integrante de Aquí Somos Todos comentó que “si hubo agresión o forcejeo da lo mismo porque esta gente mala no merece más reconocimiento“. Posteriormente se refirió a los problemas que ha tenido para dar con la ubicación de su teléfono móvil y realizó un llamado a cuidarse.

“Estoy frustrado, tengo pena… Ni siquiera he podido bloquear mi teléfono porque el sistema de #FindMyIphone está tan mal hecho que me manda códigos AL TELÉFONO QUE ME ROBARON”, dijo. “No saquen el teléfono en la calle. La gente mala anda más mala que nunca. Estoy bien, no se preocupen… Sólo incomunicado hasta nuevo aviso”, cerró.