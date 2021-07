Las palabras de Pampita tras dar a luz a su hija con Roberto García Moritán: “Estamos en las nubes”

El pasado jueves se confirmó el nacimiento de Ana, la primera hija de Pampita y Roberto García Moritán, quien se unió a la extensa familia de los argentinos. Durante las primeras horas, se conocieron detalles como su peso y hora de nacimiento, pero no fue sino hasta la tarde que se conocieron las primeras declaraciones de la presentadora.

En conversación con el panel de su programa Pampita Online, la modelo entregó sus impresiones. “Se imaginarán cómo estoy: enamorada, embobada. Estamos con Rober que no podemos parar de mirarla, de tocarla, de llenarla de besos, estamos en las nubes, como cualquier papá obviamente”, señaló.

Además, destacó la sólida relación que ha formado con Roberto García Moritán y calificó como “increíble la cantidad de amor que hemos tenido en estos dos años”. “Con Rober estamos viviendo un sueño. Los dos queríamos tener una familia ensamblada, queríamos proyectar y tener también hijos, así que estamos felices. Todo se fue dando en los tiempos justos”, agregó.

Pampita sobre su hija: “Es una santa”

Consultada por el actuar de su esposo durante el trabajo de parto, Pampita aseguró que “se portó divino“. “Yo lo tenía un poco amenazado, que no me toqueteé, que no me hable mucho. Pero no, increíble, me hacía masajes en la cintura porque por muchas contracciones estuve parada, me pasaba crema, me cuidaba, y nos bancamos cada noche despiertos y así que estábamos agotados. En un momento se estaba durmiendo sentadito, se le caía la cabeza para el costado”, detalló.

La argentina, quien empezó a tener contracciones el pasado miércoles, explicó que “no había ninguna expectativa que llegara el mismo día. El doctor me dijo que saliera a caminar para que me bajara la panza porque la tenía altísima, no parecía que iba a pasar nada”. Finalmente, comentó que su hija “es una santa, se porta bárbaro. La vacunaron mientras la amamantaba y ni siquiera lloró, es una divina total, muy observadora, tiene los ojos muy abiertos y nos reconoce la voz a Robert y a mí”.