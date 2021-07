“Te estamos esperando”: Cecilia Bolocco comparte romántico mensaje junto a fotografía de su pareja

Cecilia Bolocco se tomó las redes sociales para compartir un romántico mensaje dedicado a su prometido, el empresario José Patricio Pepo Daire. La ex Miss Universo acompañó sus palabras con una fotografía de su pareja, en la que aparece mirando el mar.

Recordemos que la pareja se encuentra comprometida desde hace algunos años, pero la información apenas se conoció el 2020. Durante su participación en el matinal Mucho Gusto, de Mega, Bolocco explicó que la propuesta ocurrió hace dos años, durante la cena de su cumpleaños en Miami.

“Me entrega una cajita que traía una bolsita con un papel bien arrugado, abro y sale el anillo. Y él me dice ‘es para que realicemos un viaje de por vida’“, contó, destacando la complicidad que existe entre ambos.

Actualmente, Cecilia Bolocco se encuentra en Chile junto a su hijo Máximo, y fue en este contexto, que le dedicó un romántico mensaje advirtiendo que espera su llegada. “Acá te estamos esperando mi amor @pepodaire“, escribió brevemente, recibiendo positivas reacciones en la plataforma.

Cecilia Bolocco dedicó mensaje a José Patricio ‘Pepo’ Daire – Instagram

Cecilia Bolocco habló de su futuro en su programa radial

Hace unas semanas, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que Cecilia Bolocco había renunciado a su programa de entrevistas en Radio Agricultura, luego de tres meses al aire. Una información que generó incertidumbre entre los seguidores de la ex Miss Universo, quienes le preguntaron por el tema durante una transmisión en vivo.

Tras ser consultada al respecto, Cecilia Bolocco aclaró que no ha renunciado a la radio, sino que su acuerdo era realizar el programa por temporadas. “Quería contarles que me han estado escribiendo mucho, que si renuncié a la radio, en fin. Por supuesto que no he renunciado a la radio“, dijo.

“Mi acuerdo con ellos fue siempre, desde un comienzo, que iba a hacer el programa por temporadas, porque tengo tantos otros compromisos, tanto trabajo”, explicó. Además, hizo un balance sobre el primer ciclo, destacando que fue “muy exitoso. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque se pasaron de amorosas y amorosos para acompañarnos”.