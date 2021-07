“Nunca he contado esto”: La revelación de Mario Velasco tras caso de imitador en “Yo Soy”

Luego que se conociera la renuncia del imitador de Steve Perry al programa Yo Soy, debido a un cáncer de tiroides que lo afecta, Mario Velasco se sinceró respecto a su experiencia con la enfermedad.

La revelación del participante de Yo Soy All Stars, Nicolás Cid, ocurrió la noche del pasado martes luego de su presentación en Los Clásicos de los ’80. En ese momento, anunció su salida del espacio. “Primero que todo quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros, a todo el equipo de Yo Soy, por supuesto. También quiero agradecer a toda la gente, que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada”, dijo en un comienzo.

“La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa… por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego”, agregó, revelando que fue diagnosticado con cáncer de tiroides.

“Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello, para rehabilitarme luego, para mejorar pronto, y estar muy prontamente al 100 por ciento junto a toda la gente ahí que le gustan las canciones de Journey”, detalló, provocando la sorpresa del jurado, los animadores, y los televidentes.

Mario Velasco reveló su experiencia con la enfermedad

Tras conocerse el caso de Nicolás Cid, los panelistas de Zona de Estrellas se refirieron al tema en un nuevo capítulo del programa. En dicha instancia, Mario Velasco tomó la palabra para realizar una inesperada confesión.

Según explicó, también luchó contra la enfermedad. “Partió por un lunar. Nunca he contado esto. Hoy en Zona de Estrellas lo hago”, señaló, aclarando que ya es cosa del pasado. “Menos mal que hice todo y no pasó a mayores“, comentó.