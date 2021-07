Eva Rey es una de las periodistas que se sumó al baby boom de los últimos meses. Eva Rey le escribió carta a su hija para hablarle sobre el aborto

Sin embargo, su proceso ha sido muy diferente al de otras mujeres que pertenecen a la farándula.

Desde que anunció su embarazo afirmó que se debatió entre tener o no tener a su hija. Varios factores la hicieron pensar en esto, entre ellos que no llevaba mucho tiempo con su pareja, pero finalmente decidió tenerla.

A la pequeña le dieron el nombre de Lía y ahora tiene un poco más de cinco meses.

Lo cierto es que desde su nacimiento, la periodista ha usado sus redes sociales para darle voz a su hija.

Además de sus tiernas instantáneas, la “voz” de la pequeña ha divertido a muchos.

Sin embargo, esta también ha sido criticada, pues algunos afirmaron que la presentadora daba a entender que no apreciaba a su hija, pues se quejaba constantemente.

Por eso, ella decidió responder este tipo de comentarios y dejar claro que simplemente es su forma de ser. Además se ha sincerado y ha contado que ser madre es una faceta que le ha gustado bastante.

Rey se ha caracterizado por su transparencia con sus seguidores y porque no ha romantizado todas las etapas de la maternidad.

Muchos han llamado este tipo de publicaciones como “las aventuras de Lía”. Incluso tienen mayor alcance que las de la periodista y su vida.

Esto ha hecho que su número de seguidores aumente y muchos la aplaudan por su sinceridad.

Actualmente cuenta con poco menos de 85 mil seguidores pendientes de su vida y la de su hija.

Como era de esperarse, no a todos les ha parecido correcto que la periodista hablara sobre su deseo de abortar al principio de su embarazo.

Es por esto que aún le hacen todo tipo de comentarios al respecto.

Por eso, ella ha respondido en una de sus publicaciones más recientes, en la que decidió enviarle una carta a su hija.

“Muchos me dicen que cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer. O me vas a cuestionar. O que te vas a traumatizar… Por eso esta carta…”, inicia.