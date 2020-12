Las valientes palabras de Eva Rey tras su anuncio de haber pensado en no tener a su bebé

Eva Rey anunció su embarazo en medio de unas palabras que han causado polémica.

En medio de una emisión de noticias, fue Luz Ángela Tobón quien reveló que la presentadora Eva Rey está en embarazo.

Sin embargo, en sus redes sociales, la presentadora no había hablado sobre el tema.

Hasta ahora, que, con dos fotos se sinceró sobre su embarazo y su rol como mamá.

Y es que confesó que su primera reacción frente a su embarazo no fue igual a la de sus compañeras.

La presentadora dijo que nunca pensó en ser madre, y tampoco estaba en una buena relación.

De hecho, admitió que pensó en no tener al bebé cuando se enteró de que estaba en embarazo.

Esto le trajo cientos de críticas por parte de las personas que se hacen llamar "provida".

Sin embargo, ella defendió su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, y aunque apoya el aborto en este caso decidió que tendría a su bebé.

Uno de los detalles que más halagado ha sido es su decisión y la valentía de contar su experiencia.

"Y aunque muchos me critiquéis ahora por mis palabras y os enfadéis me insulteis, y muchos de los que decíais admirarme y seguirme ahora ya no lo hagáis… porque pasará … hoy rompo una lanza por la libertad de todas las mujeres de poder ejercer el derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que decidamos, sean las circunstancias que sean y vivamos la realidad que vivamos…", anotó en su cuenta de Instagram.