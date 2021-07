Yamila Reyna tras pregunta sobre el matrimonio: “Todo puede pasar”

El pasado domingo, Yamila Reyna participó en una transmisión en vivo junto a Mariela Montero, con quien conversó sobre su paso por MasterChef Celebrity, y otros aspectos personales.

Durante el intercambio, la modelo leyó los comentarios de los espectadores y sorprendió a la argentina con una pregunta sobre sus planes de matrimonio con Diego Sánchez. “La gente quiere saber si te vas a casar…“, dijo.

“Yo que sé. Mi vida es como MasterChef, todo puede pasar“, respondió entre risas Yamila Reyna. “¿Pero te gustaría a ti personalmente a estas alturas de la vida?“, insistió Mariela Montero, a lo que la argentina contestó: “Sí, obvio me gustaría“.

“A mí lo único que me puede asustar hoy por hoy es la muerte, nada más. Me caso, me funciona. Si no me funciona, me separo. O sea no voy a hacer la primera ni la última. Pero las historias bonitas o los momentos bonitos de la vida hay que vivirlos. Después vas a ser una vieja de mierda, ‘qué pelotuda, cómo no me casé con este hueón'”, agregó la actriz, quien por estos días se encuentra en Colombia grabando el programa de Canal 13.

Yamila Reyna y su actual vínculo con Diego Sánchez

Tras hablar sobre sus planes de matrimonio, Yamila Reyna fue consultada por su pareja, quien a mediados de junio fue detenido tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. “Está súper bien, está empezando un nuevo camino que no lo voy a contar hasta que él lo cuente. Aprendiendo de los errores que cometió, así que bien, mucho mejor”, dijo al respecto.

Por otra parte, se refirió al actual vínculo que mantiene con el futbolista, el que se encuentra marcado por la distancia debido a su participación en el programa de cocina. “La distancia es difícil, te extrañas. Por ahí él está con más tiempo que yo. Yo grabo todo el día, entonces nunca estoy conectada, porque nosotros llegamos al canal y nos sacan los celulares”, señaló.

En ese momento, reveló su técnica para mantener la llama encendida. “No tengo contacto con nadie hasta que termino de grabar. Ahí se hace un poco más difícil. Pero bueno, mucho sexo cibernético, así se mantiene“, contó.