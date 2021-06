Diego Sánchez tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad: “Me avergüenza”

La noche del pasado lunes, el arquero de la Unión Española, Diego Sánchez, fue detenido por personal de Carabineros tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. El deportista fue perseguido por los funcionarios luego de saltarse un semáforo en rojo, en calle Copiapó con Portugal, en la comuna de Santiago.

El oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, el teniente Claudio Seguel, señaló que personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros “sorprendió a un sujeto que no respetó la luz roja de un semáforo, a lo cual se inició un seguimiento a distancia, dando alcance a esta persona en Salvador con Irarrázaval, en donde esta persona, al momento de ser fiscalizado, se encontraba en evidente estado de ebriedad“.

Durante la fiscalización se le hizo una prueba de alcotest, la que demostró que Diego Sánchez tenía 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

Diego Sánchez pidió perdón

Luego que se diera a conocer su detención, Diego Sánchez se manifestó a través de redes sociales pidiendo perdón por lo sucedido la noche del lunes. “Luego de los hechos en los que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiento toda la responsabilidad“, dijo en un comienzo.

“Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza“, reconoció.

Finalmente, aseguró que saldrá de este momento “con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha”, y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido “en este difícil momento”.