Daniel Fuenzalida relata especial episodio durante visita a su madre al cementerio

A través de redes sociales, Daniel Fuenzalida dio a conocer el especial momento que vivió durante una visita a su madre al cementerio, cuando una niña se le acercó para pedirle un saludo para su madre de 94 años de edad.

El animador accedió a la petición e intercambió palabras con la mujer, quien con un breve mensaje, inspiró una profunda reflexión sobre su labor en el mundo de las comunicaciones. Un hecho del que habló en extenso en una publicación, en la que aprovechó de agradecer la enseñanza que le dejó la señora Mila.

“Les quiero compartir algo: vine a ver a mi mamá al cementerio, se me acerca una niña y me dice ‘huevito mi mamá de 94 años dice si la puedes saludar’. Llego donde estaba ella y me dice ‘te veo todas las tardes y noches, y me hacen reír. Me gusta el de pelos parados'”, contó.

La mujer se refería al periodista Sergio Rojas, con quien comparte pantalla en Me Late y Me Late Prime. Daniel Fuenzalida aseguró que “solo puedo pensar que la pega que hacemos es tan tan linda… Solo hacer reír. ¡Algo tan sencillo y simple como reír, pero que bien nos hace, son las cosas lindas de la vida!”.

“Gracias señora Mila por enseñarme que a los 94 años aún se puede reír“, agregó, junto a una fotografía en la que aparece con la mujer, y cuya publicación en la red social fue autorizada por su familia.

Daniel Fuenzalida y el estado de salud de su padre

Recientemente, el animador dio a conocer el complejo momento familiar que enfrenta, luego que su padre se viera afectado por complicaciones de salud.

De acuerdo con las informaciones, Patricio Fuenzalida, de 80 años de edad, se encuentra hospitalizado en la Red de Salud UC Christus hace una semana, debido a problemas cardíacos que le provocaron una descompensación.

Daniel Fuenzalida se refirió brevemente a la situación, compartiendo una fotografía a través del formato historias. “Una vez más en UC Christus. Esta vez apoyando a mi papá. ¡Vamos que se puede!“, escribió sobre el registro.