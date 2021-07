Carlos Rivera se roba el sol y las miradas en la playa con su bronceado cuerpo

Carlos Rivera ha conquistado a su público no solo por su galante voz, sino también, por su atractivo físico con el que deja a más de una suspirando de amor.

El mexicano se ha ganado el reconocimiento no solo en su país, sino también en toda Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los hombres más famosos de la farándula.

Mientras se encuentra de gira por España, aprovechó un pequeño descanso para disfrutar de las playas del mediterráneo y deleitar a sus fans.

A través de su cuenta en Instagram sorprendió con su escultural cuerpo tonificado en bañador, en las costas de la Palma de Mayorca; uno de los destinos más hermosos y paradisíacos del país europeo.

“Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte…”, fue el texto con el que acompañó las fotografías que causaron furor de inmediato.

Los comentarios piropeando a Rivera no faltaron, incluso de su novia la animadora Cynthia Rodríguez, quien presumió de su apuesta pareja.

Con un short en color blanco, y una gorra del mismo tono expuso sus marcados abdominales bronceados. El look playero lo combinó con unos lentes de sol.

Sin duda, sus seguidoras le agradecieron el hermoso despertar que les brindó el intérprete de ‘Te esperaba’.

“Señor Rivera en México son las 9:30 de la mañana, no es hora de levantar bajas pasiones”, “Dios de mi vida !!!😍😍😍 Santa madre de los encimados que se me encime esto te lo pedimos! Oyenos”, “Madre mía, Abrir el móvil y encontrar esta maravilla de foto”, “Un poco del sol y unos cuantos suspiros te has robado! Jajaj Que guapo”, le comentaron.