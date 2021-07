“Pienso en lo afortunado que soy…”: Juan Pedro Verdier y su romántica declaración a Karen Bejarano

Juan Pedro Verdier y Karen Bejarano, forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo chileno. Los famosos han demostrado sus afectos desde que saltaron a la fama como integrantes del extinto programa juvenil Mekano, y continúan haciéndolo hasta la actualidad.

Ahora, alejados de las pantallas, han aprovechado las redes sociales para mostrar un poco de su vida y gritar su amor a los cuatro vientos, tal como sucedió recientemente con una romántica declaración realizada por el uruguayo.

A través de una publicación, Juan Pedro Verdier expresó el amor que siente por su esposa, con quien tiene un hijo en común. “Todos los días pienso en lo afortunado que soy de compartir mi vida con ella… Eres lo máximo amor, gracias por existir”, puso, junto a una fotografía de ambos.

Sin embargo, la más feliz resultó ser Karen Bejarano, quien respondió a sus palabras mediante los comentarios. “Awwww, cómo te amooo mi culino. La afortunada soy yo, porque tengo un hombre que me ayuda incluso en los momentos en los que ni yo entiendo que me pasa. Gracias mi vida por esta linda muestra de tu amor“, señaló.

Juan Pedro Verdier dedicó una romántica declaración a Karen Bejarano – Instagram

Karen Bejarano habló sobre su crisis de angustia

Hace unas semanas, Karen Bejarano habló sobre la crisis de angustia que la afectó durante un fin de semana. “Quería comentarles algo que me pasó el fin de semana, recién. Me vino una crisis de angustia donde la verdad es que lloré y lloré y lloré como con hipo, y la verdad es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia“, dijo en un comienzo.

Según explicó a través de varios videos, cuando ocurrió el hecho no logró identificar a qué se debía o de dónde provenían las sensaciones que experimentó. “Hay muchas razones por las que yo sigo mi proceso de sanación pero no había un motivo tan claro por el que yo dijera ‘por esto es’. Entonces me empecé a cuestionar por qué me pasa, por qué estoy así de mal y está pésimo que nos juzguemos, porque obviamente hay cosas que pueden estar ahí guardadas hace años y no fuimos capaces de eliminarlas en su momento”, señaló.

Tras entregar detalles sobre lo sucedido, la esposa de Juan Pedro Verdier destacó que “el autocuidado es súper importante en un proceso de sanación”. “Es fundamental que seamos empáticos con nosotros, porque siempre nos enseñan a ser empáticos con el resto, a ponernos en el lugar del otro, pero nadie nos enseña a ser empáticos con estas situaciones que de repente nos embargan y nos dejan pa la cagá (sic)”, dijo.