¿Qué sucedió la noche en la que Ashton Kutcher no pudo salvar a su novia de la muerte?

El 21 de febrero del 2001 es una fecha que Ashton Kutcher nunca olvidará. El actor no pudo llegar a tiempo a una cita junto a Ashley Ellerin, una joven con la que estaba saliendo y lo que no esperaba era que no podrían volver a hacer planes.

Con solo 23 años, Ashton enfrentó el cruel asesinato de Ellerin quien mientras se arreglaba para su encuentro fue asesinada con 47 apuñaladas.

Dos horas de retraso del intérprete bastaron para que Michael Gargiulo, El destripador de Hollywood como era conocido el asesino, terminara con la vida de la joven.

El arrepentimiento de Ashton Kutcher

Kutcher lamentó durante el juicio llevado a cabo en 2019 no haber llegado a tiempo para poder salvarle la vida.

Su último contacto lo tuvieron a las 8:30 p.m. para confirmar sus planes. La siguiente llamada la hizo a las 10:15 p.m. para avisarle que iba en camino a su hogar.

Ante su silenció insistió cuatro veces más sin respuesta alguna, pero asumió que era un mal servicio telefónico.

“Hace 18 años el servicio celular no era lo que era hoy”, dijo.

Al llegar a su casa tocó la puerta pero nadie la abrió.

“Toque y nadie contestó, volví a tocar y luego otra vez sin recibir respuesta. Para ese momento supuse que se había ido, pues yo había llegado tarde, y que ella estaba molesta “, confesó el actor.

“La cagué”, dijo el protagonista en aquel entonces de That 70’s Show.

Antes de irse miró por la ventana y vio unas manchas rojas sobre el suelo a lo que pensó que eran gotas de vino, pero finalmente era sangre.

Ashley Ellerin fue encontrada muerta por su compañera de piso a la mañana siguiente.

“Creemos que acababa de salir de la ducha y se estaba preparando para salir con el Sr. Kutcher cuando fue atacada por la espalda”, declaró el fiscal.

Las víctimas del Depredador de Hollywood

Los fiscales a cargo del caso mencionaron que el asesino psicosexual en serie acechó y luego apuñaló brutalmente a sus víctimas mientras estaban desprevenidas.

Lo apodaron el vecino asesino y la prensa lo llamó Hollywood Ripper.

En agosto de 2019 fue condenado por el asesinato en 2001 de Ellerin y el asesinato en 2005 de María Bruno, de 32, a quien le cortó los senos y le sacó sus implantes.

También fue declarado culpable de intento de asesinato de Michelle Murphy, quien fue brutalmente atacada en su apartamento de Santa Mónica en 2008.

La víctima logró escapar y fue encontrado en su cuerpo sangre que coincidió con el ADN de Gargiulo.

Recientemente, el asesino fue condenado a pena de muerte por los crímenes, sin embargo, a pesar del fallo del juez Larry Fidler, no será ejecutado por ahora debido a que California dispuso una moratoria de las ejecuciones en 2019.

Ningún detenido ha sido ejecutado en ese estado desde 2006.

