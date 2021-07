“Estoy pa’ adentro”: Millaray Viera reacciona a radical cambio de look de su hija

Un radical cambio de look fue al que se sometió Julieta, la hija de la conocida animadora Millaray Viera y el ex integrante de Los Búnkers, Álvaro López. En compañía de su madre, la joven optó por una transformación consistente en un corte de cabello más coloración.

Millaray Viera enseñó los resultados de este proceso con una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde se mostró sorprendida por el nuevo aspecto de su primogénita. “Estoy pa’ adentro entre el resultado de las elecciones y la nueva Ginger Juli. Gracias amigo @jeanbohus por este hermoso trabajo”, escribió.

Tal como lo señaló, el trabajo estuvo a cargo del estilista Jean Bohus, también conocido como el estilista de las famosas. Bohus ha estado detrás de varios cambios de look en el mundo del espectáculo chileno, y entre sus fieles clientas se encuentra Carmen Gloria Bresky, Ingrid Cruz y Gala Caldirola.

Julieta, hija de Millaray Viera – Instagram

Luego de compartir la fotografía, Millaray Viera realizó una nueva publicación para mostrar el cabello de su hija. “Ginger Juli part II. Mi primogénita amada, creativa, dulce, amorosa, inteligente, graciosa, talentosa y piti“, fueron las palabras con que acompañó el registro.

En esta nueva pasada, la joven recibió cientos de halagos por parte de los usuarios de la plataforma, incluyendo a su padre Álvaro López. “¡Mi amooooooooooor!“, escribió el ex Búnker.

Por su parte, Ale del Sante comentó: “Hermosaaa”. Su mensaje se sumó a otras 400 reacciones que destacaron lo bien que luce. Incluso, algunos fueron más allá y compararon a Julieta con la protagonista de la serie Anne with an E. “Que linda se ve, encuentro que con este look se parece un poco a la protagonista de Anne with E“, señaló un usuario.