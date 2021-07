La relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez va muy en serio, y para ambos es importante compartir con los hijos del otro.

Por eso, la ex del actor, Jennifer Garner dio su aprobación para que JLo comparta con los tres hijos que tuvieron juntos, Samuel, Violet y Seraphina.

Aunque al principio se mostró un poco escéptica para ello, e incluso confesó que no se sentía preparada para eso, ni lo consideraba prudente, aceptó.

Jennifer Garner y la poderosa razón por la que permitió que sus hijos convivan con JLo

Para Jennifer Garner su prioridad es que su ex se encuentre bien, y es que recordemos que Ben estuvo inmerso en adicciones de alcohol, por lo que la actriz lo llevó a un centro de rehabilitación.

Por eso, para la actriz lo más importante es que el padre de sus hijos se encuentre estable, bien anímicamente, y feliz, para que sea un gran soporte para sus pequeños.

Por lo que consideró importante dejar que sus hijos convivieran con su actual pareja, JLo, y sus pequeños Max y Emme.

Una fuente reveló al programa Entertaiment Tonight que Jennifer Garner está “tranquila y complacida” viendo a Ben feliz con su relación.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”, dijo la fuente.

Además, aseguró que la protagonista de Si tuviera 30 está feliz con la relación de Ben y JLo, dejando claro que si el actor está bien y feliz, eso se lo transmitirá a sus hijos.

La fuente agregó que “las familias de JLo y Ben se llevan muy bien y están haciendo un esfuerzo para tomar las cosas con calma cuando se trata de sus hijos”.

La actriz dio una gran lección de madurez

Con esto, Jennifer Garner dio una gran lección de madurez, y es que no cualquier ex reacciona tan bien ni deja que sus hijos conozcan a la pareja de su ex, pero ella lo hizo, buscando su bienestar.

Por eso, hace unas semanas JLo y Ben llevaron a sus hijos Max y Emme, junto con Samuel, a Universal Studios, para un día lleno de diversión.

Y luego vimos en otro paseo a Emme conviviendo con Samuel y Seraphina, junto a Affleck, y por lo que se puede ver, se llevan muy bien.

