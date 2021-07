Danna Paola posa en bikini y calla a quienes la criticaban por tener ‘kilos de más’

Danna Paola le ha dado un giro increíble a su carrera profesional convirtiéndose en una de las mexicanas más famosas pero su talento no la ha salvado de las críticas.

La cantante ha mostrado una gran transformación física desde su salida de la reconocida serie española ‘Élite’ con la cual se ganó el cariño de un gran público internacional.

Enfocada en brillar como cantante parece estarlo también con su cuerpo al lucir más delgada y sin los ‘kilos de más’ por los que la criticaban algunos internautas.

La actriz publicó recientemente en su cuenta en Instagram una fotografía en bikini que delata su esbelta y tonificada figura, callando a quienes la criticaron hace algunos años.

Durante una entrevista realizada en 2020, contó el duro momento que atravesó luego de ser tildada de gorda durante las grabaciones de un comercial para una marca de pelo.

“A mí me metieron un gusanito de que todo está mal, empecé a hacer ejercicio, a dieta súper estricta… y cuando regresé a México todo volvió a la normalidad, pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Fue como un constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio… todo el tiempo mi prioridad era verme bien. Ya no era si actuaba o cantaba, era verme bien”, dijo.