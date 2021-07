Así reaccionó Josh Peck a las acusaciones contra Drake Bell

El caso de Drake Bell sigue dando de qué hablar y es que a unos días de haber sido sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario luego de declararse culpable de poner en peligro a un menor.

La ex estrella de “Drake & Josh” también tiene prohibido contactar a la víctima, que ahora tiene 19 años.

“Estaba calculando. Me aprovechó y abusó sexualmente de mí. Es un monstruo y un peligro para los niños”, declaró la denunciante durante la audiencia, que tuvo lugar en Zoom.

Ahora Josh Peck, quien fue su compañero en “Drake y Josh” ha reaccionado a lo sucedido, asegurando sentirse “decepcionado”.

“Es perturbador y es una situación desafortunada. Es decepcionante”, expresó Peck.

Ambos actores protagonizaron la popular serie de Nickelodeon por cinco años pero ya tenían una sólida amistad desde que participaron juntos en “El Show de Amanda”, a principios de los 2000.

Drake y Josh comenzaron a romper lazos tras un malentendido

En 2019, Peck and Bell estaban en conversaciones para un reboot de “Drake y Josh”, tal y como sucedió ahora con I Carly en la que participa su compañera Miranda Cosgrove. No está claro si lo retomaron o si planean continuar trabajando juntos.

La relación entre ambos actores fue cuestionada luego de que Drake no fue visto en la boda de Peck y posteriormente este no recibió invitación para su boda en 2018.

Después del drama que se vivió, Josh tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con Drake y durante una entrevista para Seventeen, el cantante aseguró que su ex compañero estaba demasiado abrumado con los preparativos que simplemente olvidó invitarlo.

Posteriormente en una entrevista con la presentadora de TRL, Tamara Dhia, Bell dijo que se sintió menospreciado.

“Esto fue después de que Josh no me invitara a su boda. Quiero decir, solo lo conozco desde hace 20 años. Como lo tomaría un hermano, fui un poco menospreciado”.

A pesar de todo, el cantante aseguró que él siempre ha sido como un hermano.

Y sobre la boda de Drake, parece que nunca nadie se enteró que se había casado con Janet Von Schmeling hasta hace unas semanas que fue captado paseando con ella y su bebé en Disneyland.

Sobre la declaración de culpabilidad y sentencia de Drake

Bell se disculpó durante su comparecencia ante el tribunal, diciendo: “Acepto esta súplica porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio. Y nuevamente, solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones “.

Sus abogados proporcionaron una declaración después de la audiencia y agregaron: “La declaración de culpabilidad y la sentencia de hoy reflejan una conducta por la cual el señor Bell sí aceptó responsabilidad. Las alegaciones de la víctima que fueron más allá de lo acordado por todas las partes, no solo carecen de pruebas de apoyo, sino que se contradicen con los hechos conocidos a través de una extensa investigación.

El tipo de sentencia que recibió Bell se debió a que no se impuso el registro sexual ya que este aceptó la responsabilidad pero no se declaró culpable de tal delito.

