‘Me rompió el corazón’: Miembro de los Backstreet Boys relató el estado de Britney Spears en su último encuentro

La libertad de Britney Spears sigue causando revuelo a nivel mundial mientras intenta terminar con la tutela a la cual ha sido sometida por su padre desde hace 13 años.

La diva ha contado con el apoyo de sus fans y de algunos famosos quienes le han expresado su pesar y su ayuda.

Hace algunas semanas la princesa del pop relató todas las injusticias y crueldades que ha tenido que soportar desde 2008 cuando Jaime Spears tomó posesión de su fortuna y de su vida.

El miembro de la reconocida agrupación Backstreet Boys, AJ McLean contó cómo fue su último encuentro con Brit y las condiciones en las que la encontró.

“La última vez que la vi, me rompió el corazón. Esa vez estaba con un caballero. Supongo que era seguridad y, o tal vez, un conductor porque sé, según sus palabras, que creo al cien por cien, ya sabes, que no tiene permitido conducir ella misma”, dijo durante el show de Andy Cohen .

El cantante compartió en varias oportunidades escenarios con Spears pues fue en 1990 cuando ambos alcanzaron la fama con el género pop.

En 2016 trabajaron juntos en su canción ‘Matches’, sin embargo, durante su último encuentro a la interprete se le dificultó reconocer a McLean.

“Entró, ella estaba allí, me miró directamente y yo dije, ‘Oye, soy AJ’. Y ella tenía una especie de cara de cristal. Ella simplemente no sabía quién estaba allí (…) y luego se dio cuenta de que éramos yo y nosotros, nos abrazamos”, agregó.

AJ detalló que vive cerca de la artista por lo que se la ha cruzado en varias oportunidades, pero se ha quedado con un sabor amargo del encuentro.

El cantante mostró su apoyo por el movimiento que exige el fin de la tutela y su liberación y aseguró que sus oraciones y su corazón están 100 % junto a ella.

“Hablamos por un breve momento, pero pude ver que esta no era ella, no estaba mirando a la persona que conocí hace años y años. (…) Y simplemente no creo que esté bien. Así que, de nuevo, Free Britney”, acentuó.