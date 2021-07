Antonella Ríos se refirió al nuevo aspecto de su rostro en televisión: “Por eso me tapaba”

Durante los últimos días, Antonella Ríos ha estado presente en el estudio de Me Late Prime, debido a que se encuentra reemplazando a Pamela Díaz, quien está de viaje en el sur del país por su nuevo programa de TVN. Sin embargo, su participación no ha estado exenta de comentarios pues hasta el pasado miércoles se había presentado en el estudio utilizando lentes de sol.

Los motivos de su particular presentación los dio a conocer la noche del 13 de julio, cuando se quitó las gafas y enseñó el nuevo aspecto de su rostro. “Lo que pasa es que me hice una intervención quirúrgica, una operación en los ojos, por eso se me ven así“, comentó de entrada.

Sus declaraciones provocaron las risas de Andrés Caniulef, Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas. “Es tan chistosa esta mina”, señaló este último, mientras la actriz explicaba que la intervención fue realizada en sus párpados y ojeras.

“Me hice una intervención quirúrgica”, explicó la actriz – Instagram

Antonella Ríos aclaró que por ese motivo había estado utilizando lentes de sol en el estudio. “Por eso me tapaba para no asustar al público. Más que falta de respeto era respeto para ustedes para que no dijeran tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes”, sostuvo.

“Igual la gente ahora dice si te puedes poner los lentes“, bromeó Sergio Rojas, preguntando si ahora que se sacó los parches, irá mostrando cambios progresivamente. “Sí, esto es un viaje de ida, pero no de vuelta“, aseguró Antonella Ríos.

“Te sacaste las ojeras, pero también yo noto que tienes los ojitos más achinados”, observó Daniel Fuenzalida, a lo que la actriz contestó: “Me saqué arriba y me saqué abajo“.