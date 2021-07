“Ya no quiero más people”: La odisea de Pamela Díaz junto a Karen Doggenweiler

Una serie de divertidos registros fueron los que compartió Pamela Díaz en sus historias de Instagram, en donde dio cuenta del viaje que realizó junto a Karen Doggenweiler con motivo de su nuevo programa de TVN.

Las animadoras llegaron hasta el sur del país, específicamente a Valdivia, en la región de Los Ríos. Sin embargo, la Fiera comenzó a entregar detalles de su nueva aventura momentos antes, cuando dijo que no quería viajar con su colega.

“People no quiero ir a ningún lado con Karen. Es la típica matea que más encima me tiene cansada“, dijo en uno de los registros. “Concéntrate, concéntrate. Después me quieres copiar”, comentó Karen Doggenweiler, mientras que Pamela Díaz reflexionó: “¿Será que por eso lleva 25 años de TVN? Me tiene chata, estudia todo, trae todo apuntado“.

Pamela Díaz: “Qué manera de hablar”

Posteriormente, Pamela Díaz continuó compartiendo registros junto a la animadora de TVN. “Yo te juro que quiero a la Karen, pero qué manera de hablar con todo el mundo. ¿Qué cresta hablas con todo el mundo?”, expresó, mirando a la cámara.

Pamela Díaz viajó junto a Karen Doggenweiler – Instagram

En ese momento, ingresaron aun ascensor, en donde Doggenweiler siguió hablándole sobre algunos temas. La Fiera miró nuevamente a la cámara, y entre risas comentó “¡y no se va a callar!“. “¡Déjame en paz!“, le pidió mientras se reía y aseguraba que “¡es atroz!”.

Sin embargo, no fue el fin de sus historias, ya que al día siguiente continuó mostrando su viaje junto a la animadora. “Karen todo el rato habla con la gente. Cree que va a ser la primera dama, si ya no fue. ¿Por qué está así? Habla con todo el mundo. Habla con toda la gente, hasta con los pescados habló”, dijo en tono de broma.

“Cree que va a ser la primera dama”, dijo sobre su colega – Instagram

Luego subió nuevos registros durante un paseo por el río Cau Cau, en donde nuevamente dejó en evidencia a su colega. “El puente Cau Cau acabamos de pasarlo, y la otra está haciendo un Titanic“, comentó mientras se encontraban a bordo de un barco.

“Ya no quiero más people, me quiero ir“, se lamentó entre risas.