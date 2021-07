Perla Ilich posa junto a su hija y brinda mensaje de amor propio: “No importa el peso, la talla”

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Perla Ilich se posiciona como uno de los personajes más populares del espectáculo chileno en la plataforma. Ahí suele compartir registros de su día a día y algunos concursos. Sin embargo, el pasado lunes utilizó el espacio para entregar un mensaje sobre el amor propio.

La gitana compartió una fotografía posando junto a una de sus hijas, y acompañó el registro con un extenso mensaje haciendo hincapié en que siempre queremos exigirnos más, sin darnos cuenta de que el verdadero trabajo para la aceptación debe partir por dentro.

“Quien dice que tenemos que ser delgadas para ser o sentirnos lindas. No señor. No soy la mejor dando consejos de comida sana, pero creo que lo bello está en nosotras. No importa el peso, la talla o el rollo Michelin que odiamos (me incluyo), porque siempre queremos más y no nos damos cuenta que tenemos un poco de todo lo que Dios nos ha dado”, dijo.

Perla Ilich junto a su hija Carolina – Instagram

“Obvio que siempre es bueno cuidarse con una alimentación relativamente sana, pero es que más que el físico, es lo que de verdad cada una quiere creer, y hay que creerse el cuento. [email protected] amo”, agregó, a modo de cierre. El mensaje de Perla Ilich recibió un amplio apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron las enseñanzas que le puede entregar a sus hijos.

“Que valioso que le inculques ese pensamiento a tus bebés. Eres preciosa de cualquier forma Perlita”, comentó una mujer. “La esencia, lo lindo, es el espíritu. Lo que se lleva dentro y lo buena persona. Eso es lo hermoso en un ser humano”, señaló otra.